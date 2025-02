DIRETTA FOGGIA AVELLINO, GLI OSPITI INESEGUONO LA CIMA

E’ prevista per sabato 8 febbraio 2025 alle ore 17:30 la diretta Foggia Avellino. Allo Stadio Pino Zaccheria va in scena una battaglia che vede impegnate due squadre molto distanti nella classifica del girone C 2024/2025 e che puntano ad obiettivi molto diversi nel campionato di Serie C a giudicare da quanto prodotto fino a questo momento della stagione. I padroni di casa si trovano al quindicesimo posto con i loro ventisette punti e lottano dunque per evitare di essere risucchiati nella zona retrocessione visti i playout distanti appena due lunghezze e devono anche riscattare la sconfitta subita contro il Giugliano alla fine del mese scorso.

I biancoverdi non rimarrano però certo con le mani in mano compiendo il ruolo di vittima sacrificale per alimentare le speranze di salvezza rossonere volendo piuttosto aggiudicarsi la vetta della graduatoria partendo dall’attuale terzo posto occupato con ben quarantasei punti. Pure i Lupi sono lontani dalla coppia di testa formata da Monopoli ed Audace Cerignola per soli due punti di distacco e vorrebbero inanellare la terza vittoria consecutiva prendendo anche lo scalpo dei Satanelli.

DIRETTA FOGGIA AVELLINO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

In televisione potrete assistere alla diretta Foggia Avellino esclusivamente nel caso in cui foste iscritti a Sky. La piattaforma satellitare garantisce la visione di questo evento in streaming attraverso l’app di Sky Go ed in televisione sul canale Sky Sport 251.

DIRETTA FOGGIA AVELLINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Si prospetta l’impiego del 4-2-3-1 con Perina, Silvestro, Salines, Camigliano, Felicioli, Da Riva, Tascone, Zunno, Orlando, Vezzoni e Emmausso per i pugliesi allenati dal tecnico Zauri nelle probabili formazioni della diretta Foggia Avellino. Mister Biancolino dovrebbe a sua volta impiegare uno speculare modulo 4-2-3-1 con Iannarilli, Cancellotti, Rigione, Cionek, Frascatore, De Cristofaro, Palmiero, Panico, Sounas, Russo e Lescano invece per gli Irpini.

DIRETTA FOGGIA AVELLINO, LE QUOTE

Secondo quanto offerto dai bookmakers come Sisal nelle quote per la diretta Foggia Avellino, il vincitore dell’incontro dovrebbe essere la formazione ospite. Il successo biancoverde, e quindi il 2, viene appunto indicato ad appena 1.90, un valore questo ben distante dal 3.70 con cui viene invece pagato l’1 e dunque la vittoria dei rossoneri. I pugliesi potrebbero persino avere qualche difficoltà anche solo nel pervenire al pareggio, con l’x fissato infine a 3.40.