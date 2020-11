Diretta/ Foggia Bari (Serie C) streaming video tv: gran derby di Puglia

DIRETTA FOGGIA BARI: OSPITI FAVORITI!

Foggia Bari, domenica 1 novembre 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Zaccheria, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone C. Derby pugliese estremamente importante, per il Foggia c’è la necessità di uscire da un momento di crisi parso già abbastanza evidente, con quattro sconfitte consecutive e l’arrivo di Marchionni in panchina, chiamato a dare la scossa in una fase difficile. Il Bari però parte dal desiderio di essere protagonista in questo campionato, dopo aver sfiorato la promozione in Serie B nella passata stagione con la finale persa contro la Reggiana. Chiaramente il favore del pronostico è per i biancorossi, che con l’ultimo poker rifilato al Catania hanno dimostrato di essere continui ed efficaci, ma sono comunque ancora in quattro ad essere imbattute nel girone C di Serie C e servirà dunque un cambio di passo deciso per candidarsi in maniera convincente alla vetta della classifica, a partire da sfide come quelle in casa di un Foggia che cerca invece principalmente la salvezza.

DIRETTA FOGGIA BARI IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Bari sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA BARI

Le probabili formazioni di Foggia Bari, sfida che andrà in scena presso lo stadio Zaccheria di Foggia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Marco Marchionni con un 3-4-3: Fumagalli; Germinio, Gavazzi, Agostinone; Kalombo, Vitale, , Raggio Garibaldi, Di Masi; Curcio, D’Andrea Dell’Agnello. Gli ospiti guidati in panchina da Gaetano Auteri schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-3 come modulo di partenza: Frattali; Celiento, Di Cesare, Minelli; Ciofani, Lollo, Maita, D’Orazio; Marras, Antenucci, D’Ursi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Foggia e Bari queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 3.70, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.15 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 2.00.



