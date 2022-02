Diretta Foggia Bari/ Streaming video tv: è derby al Pino Zaccheria (Serie C)

DIRETTA FOGGIA BARI: SFIDA MOLTO TESA!

Foggia Bari, in diretta sabato 26 febbraio alle ore 18:30 dallo stadio Pino Zaccheria di Foggia, è il derby pugliese valido per la ventinovesima giornata del girone C di Serie C. I satanelli sono reduci dalla sconfitta subita sul campo della Turris, gara terminata con il punteggio di 3-1. Con quest’ultimo risultato, la squadra di Zdenek Zeman ha interrotto la serie di vittorie consecutive che durava da due turni. Dopo una prima parte di stagione positiva, il Foggia ha vissuto un momento di flessione nell’ultimo periodo, scivolando in nona posizione con 39 punti.

Il Bari arriva al derby contro il Foggia, dopo la vittoria casalinga contro il Picerno, in cui si è imposto di misura con il punteggio di 1-0. La compagine allenata da Michele Migliani ha così riscattato la sconfitta subita nel turno precedente contro il Picerno. I galletti guidano la classifica del girone C con 58 punti, e sono lanciati verso la promozione diretta in Serie B con un vantaggio di 6 punti rispetto al Catanzaro che occupa la seconda posizione. Il derby di andata, disputato lo scorso ottobre, è terminato in 1-1, con il gol di Ferrante che ha risposto al momentaneo vantaggio di Maita.

FOGGIA BARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Foggia Bari di Serie C sarà affidata a Sky Sport. Il match in questione è stato scelto dall’emittente che trasmette le migliori gare di ogni turno della terza serie italiana. Per poter visionare la partita è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguire l’incontro in diretta streaming video, tramite Eleven Sport. Anche in questo caso è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre bisogna disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile o una Smart Tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FOGGIA BARI

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Foggia Bari, le quali si affronteranno nel derby pugliese valido per la ventinovesima giornata del girone C di Serie C. L’allenatore dei satanelli, Zdenek Zeman dovrebbe schierare i suoi uomini con il suo classico modulo 4-3-3. Questa la probabile formazione titolare del Foggia: Dalmasso; Nicolao, Sciacca, Di Pasquale, Rizzo; Garofalo, Petermann, Gallo; Merola, Ferrante, Curcio.

Michele Migliani, tecnico del Bari, dovrebbe schierare la sua squadra con il consueto modulo 4-3-1-2. Nei galletti dovrebbe essere confermato sulla trequarti l’ex di turno, Crisitan Galano. Ecco i probabili undici titolari dei biancorossi in vista del derby dello Zaccheria contro il Foggia di Zeman: Frattali; Belli, Terranova, Gigliotti, Ricci; Maita, Maiello, D’Errico; Galano, Paponi, Antenucci.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Foggia Bari di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta un derby pugliese dal risultato piuttosto incerto, con i galletti leggermente favoriti sui rossoneri. La vittoria del Foggia, abbinata al segno 1, è quotata 3.10. L’eventuale pareggio tra le due compagini, con segno X è proposto a 3.20. Il successo del Bari, associato al segno 2 ha una quota di 2.25.



