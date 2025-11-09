Diretta Foggia Benevento, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Zaccheria per la tredicesima giornata di Serie C 2025/2026, girone C.

DIRETTA FOGGIA BENEVENTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Arriviamo a pochi istanti dall’inizio della diretta di Foggia Benevento, match che promette spettacolo sulla carta ma sarà davvero cosi? Cerchiamo di capirlo con l’analisi delle statistiche e in questo modo capiremo chi avrà le maggiori possibilità di portare a casa i tre punti. Il Foggia ritrova fiducia e dati offensivi convincenti: 53% di possesso, 1,8 xG, 1,5 xA, e un baricentro medio alto (44 metri). Il 63% delle azioni pericolose nasce da transizioni centrali, mentre la squadra segna spesso su palla ferma (37% dei gol da fermo).

In difesa, qualche sbavatura (1,2 xGA, 9,8 tiri totali subiti a gara). Il Benevento risponde con solidità e organizzazione: 56% di possesso, 1,6 xG, e una difesa tra le migliori (0,8 xGA, 3,2 tiri nello specchio concessi). Il 41% delle reti arriva negli ultimi venti minuti, segno di lucidità e profondità di rosa. Sul piano disciplinare, Foggia più irruento (3,1 gialli di media, 18 falli a gara), Benevento più equilibrato (2,0 ammonizioni). Ora via al commento live della diretta di Foggia Benevento, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA FOGGIA BENEVENTO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vuoi vedere la diretta Foggia Benevento senza andare allo stadio? Allora occorrerà essere abbonati a Now Tv oppure a Sky per seguire l’incontro del girone C almeno in streaming tramite le applicazioni. In televisione la partità sarà trasmessa sul canale Sky Sport Arena così come su Sky Sport 252.

FOGGIA BENEVENTO, ARRIVA BARILARI IN PANCHINA

L’avvio della diretta Foggia Benevento avverrà domenica 9 novembre 2025 dalle ore 20:30. Presso lo Stadio Pino Zaccheria i pugliesi sperano in un’impresa per battere i rivali della tredicesima giornata specie se si tiene conto del grande divario in classifica accumulato dalle due formazini dall’inizio della stagione 2025/2026.

I rossoneri sono penultimi, e dunque al diciannovesimo posto, con dieci punti all’attivo, esattamente come quelli guadagnati anche dall’Audace Cerignola e dall’AZ Picerno. Il Foggia riparte però da un nuovo allenatore visto che mister Enrico Barilari ha preso ufficialmente il posto del veterano Delio Rossi alla guida della prima squadra.

Reduci dalla terza sconfitta consecutiva tenendo pure conto della Coppa Italia Serie C, da cui sono stati eliminati per mano del Crotone, i Satanelli hanno perso in trasferta lo scorso weekend contro il Potenza nettamente per 3 a 0. Al terzo posto della graduatoria troviamo invece il Benevento, forte dei suoi ventitre punti sin qui racimolati.

I campani hanno un po’ rallentato la loro corsa nelle ultime settimane perdendo per 1 a 0 contro il Catania e pareggiando più recentemente per 1 a 1 nel derby casalingo con il Sorrento. La vetta, occupata dalla Salernitana, dista appena tre lunghezze e a due punti ci sono invece i rossazzurri che si augurano pure loro di accaparrarsi il primato nel prossimo futuro.

FOGGIA BENEVENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Foggia Benevento: si parte con un 3-4-2-1 per i padroni di casa con Borbei fra i pali, Buttaro, Minelli e Rizzo a costituire il resto del reparto arretrato, Morelli, Garofalo, Byar e Panico a centrocampo, D’Amico e M. Ilicic agiranno a supporto dell’unica punta Sylla. Gli ospiti dovrebbero a loro volta impiegare il modulo 3-4-1-2 con Vannucchi in porta schermato da Scognamillo, Saio e Borghini, Pierozzi, Maita, Mehic e G. Ricci nel mezzo, Manconi e Lamesta dietro a Tumminello.

FOGGIA BENEVENTO, LE QUOTE

Il cambio in panchina rimane un’incognita anche per i bookmakers che propendono per il trionfo degli ospiti ragionando sull’esito finale della diretta Foggia Benevento. Le quote fornite ad esempio da Sisal mettono in risalto una certa differenza fra il potenziale dei giallorossi, dati vincenti a solo 1.40, rispetto a quello dei rossoneri, il cui successo è pagato infatti a 8.00. Il pareggio sarebbe comunque un’alternativa poco scontata visto l’x quotato a 4.00.