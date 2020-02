Diretta Foggia Brindisi/ Streaming video tv: bel derby pugliese (Serie D)

Foggia Brindisi, in diretta dallo stadio Pino Zaccheria, è una partita valida per la ventiquattresima giornata del girone H del campionato di Serie D 2019-2020. Appuntamento alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 16 febbraio 2020. Foggia Brindisi è uno stuzzicante derby pugliese che mette di fronte due formazioni con situazioni di classifica a dire il vero piuttosto diverse. I padroni di casa infatti hanno 48 punti e occupano la seconda posizione, il Foggia arriva dalla vittoria contro il Taranto in un altro grande derby che ha permesso ai rossoneri di rimanere nella scia della capolista Bitonto. Il Brindisi invece arriva dal pareggio contro la Fidelis Andria e ha 29 punti in classifica; favorito dunque il Foggia che punta a una nuova vittoria casalinga dopo quella di due settimane fa contro l’Audace Cerignola.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Foggia Brindisi, che non viene trasmessa sui canali del nostro Paese; tuttavia le partite stagionali della squadra rossonera sono fornite in esclusiva da Eleven Sports, che ne ha acquisito i diritti; dunque dotandovi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone potrete assistere alla sfida in diretta streaming video, abbonandovi al servizio oppure acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA BRINDISI

Diamo naturalmente uno sguardo anche alle probabili formazioni attese per Foggia Brindisi. L’allenatore di casa Ninni Corda dovrebbe puntare ancora sul 3-5-2 che disegniamo con questi possibili interpreti: Viscomi, Cadili e Carboni nella retroguardia a tre davanti al portiere Fumagalli; a centrocampo folta linea a cinque con Kourfalidis, Campagna, Cittadino, Di Masi e Gentile da destra a sinistra; infine in attacco la coppia formata da El Ouazni e Tortori. Modulo speculare per il Brindisi di Salvatore Ciullo, che dovrebbe infatti a sua volta puntare sul 3-5-2 con questi possibili titolari: Pizzolato in porta; Ianniciello, Dario e Fruci nella difesa a tre; ecco poi nella folta linea di centrocampo Merito, D’Ancora, Marino, Pizzolla ed Escu, infine Ancora e Touré a formare la coppia dell’attacco brindisino.



© RIPRODUZIONE RISERVATA