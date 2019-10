Diretta Foggia Casarano/ Streaming video tv: satanelli per tornare in vetta (Serie D)

Foggia Casarano, in diretta dallo stadio Zaccheria, si gioca alle ore 15:00 di domenica 20 ottobre: nell’ottava giornata del campionato di Serie D 2019-2020 i satanelli vanno a caccia di quello che sarebbe il settimo risultato utile consecutivo, ma soprattutto vogliono riprendersi la vetta del girone H che è stata loro strappata dal Città di Fasano, con cui i rossoneri hanno perso alla prima giornata e che ha approfittato del pareggio di Brindisi nell’ultimo turno. Allo Zaccheria il Foggia gioca oggi la seconda partita casalinga nel giro di pochi giorni: in settimana infatti la formazione di Ninni Corda è stata impegnata nel terzo turno di Coppa Italia Serie D e ha raccolto una vittoria, battendo ed eliminando la Turris e dunque proseguendo la sua corsa. L’avversario di oggi si trova per il momento a metà classifica nel girone H, ma sembra essere in un periodo positivo; la diretta di Foggia Casarano nasconde certamente delle insidie per i padroni di casa che puntano a promozione in Serie C, andiamo allora a vedere come le due squadre potrebbero disporsi in campo leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Casarano non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma sappiamo bene che le partite dei satanelli per questa stagione sono fornite in esclusiva dalla piattaforma Eleven Sports: dunque gli abbonati, oppure coloro che volessero acquistare il singolo evento (ad un prezzo precedentemente fissato) potranno seguire la sfida di Serie D in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA CASARANO

Ninni Corda punta alla conferma degli undici che hanno pareggiato a Brindisi; è però tornato Viscomi, dunque il difensore potrebbe essere schierato al centro del reparto (sostituendo Di Jenno) con Salvi ed eventualmente Samuel Delli Carri o Cadili (davanti a Fumagalli), così da riproporre capitan Gentile in mediana stretto tra Gerbaudo e Russo. Sulle corsie laterali dovrebbero agire nuovamente Kourfalidis e Campagna; la coppia offensiva sarà formata da Iadaresta e Tortori, occhio però a Cannas che potrebbe avere una maglia. Il Casarano gioca con il 4-2-3-1: Pasquale De Candia deve scegliere tra Olcese e Ciro Foggia per il ruolo di attaccante, mentre in mezzo potrebbe dare spazio a Feola che giocherebbe al posto di uno tra Buffa e Giacomarro. Palmisano e Balla giocheranno esterni sulla trequarti, con Mincica tra di loro; D’Aiello e Mattera i centrali di difesa, Girasole e Occhiuto saranno i terzini con Al-Tumi che sarà il portiere.



