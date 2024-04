DIRETTA/ Foggia Casertana (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia, via! (Serie C, 5 aprile 2024)

DIRETTA FOGGIA CASERTANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Foggia Casertana presenta due formazioni che si trovano rispettivamente in classifica al decimo e quarto posto. I padroni di casa che arrivano alla sfida dopo aver ottenuto 10 punti nelle ultime 5 sfide; ospiti che invece ne hanno raccolti 8. Foggia alla ricerca di tre punti che potrebbe significare rimanere in corsa per i play off di categoria; Casertana alla ricerca invece del miglior piazzamento possibile.

Video/ Latina Foggia (3-0) gol e highlights: Fella triplica nel recupero! (Serie C, 30 marzo 2024)

La squadra rossoblù al momento si ritrova al quarto posto in classifica con 5 punti di distanza dal terzo posto rappresentato dagli irpini dell’Avellino. Una vittoria quest’oggi significherebbe avvicinarsi sempre di più. Casertana che può vantare la presenza di due attaccanti come Curcio e Montalto che sono riusciti a fare rispettivamente 12 e 9 reti; Foggia che presenta la coppia Salines-Santaniello Authority sei gol ciascuno. (Marco Genduso)

DIRETTA/ Latina Foggia (risultato finale 3-0): tris con Fella dal dischetto! (Serie C, 30 marzo 2024)

FOGGIA CASERTANA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Foggia Casertana sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Foggia Casertana sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

DIECI PUNTI TRA LE DUE

La diretta Foggia Casertana, in programma venerdì 5 aprile alle ore 20:45, racconta della 35esima giornata di Serie C Girone C. I rossoneri avevano rialzato la testa dopo il ko con il Benevento, vincendo tre partite e pareggiandone una ma l’ultimo turno di campionato ha portato una sonora sconfitta a Latina per 3-0.

Diretta/ Casertana Taranto (risultato finale 1-0): triplice fischio! (Serie C, 30 marzo 2024)

La Casertana detiene una striscia aperta di tre risultati utili consecutive ovvero il 2-0 alla Virtus Francavilla, lo 0-0 a Crotone e infine il Taranto, sconfitto 1-0. Per la Casertana una vittoria riavvicinerebbe dall’Avellino, situato a cinque punti di distanza. Diversa la situazione del Foggia che si trova al decimo posto in classifica.

FOGGIA CASERTANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Foggia Casertana vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-3. In porta Perina, difesa composta da Salines, Riccardi e Rizzo. A centrocampo, da destra a sinistra, Silvestro, Tascone, Odjer e Vezzoni. In attacco Rolando, Gagliano e Millico.

Risponde la Casertana con l’assetto tattico 4-2-3-1. Tra i pali Venturi, retroguardia con Calapai, Celiento, Bacchetti e Anastasio mentre nella zone nevralgica del campo ci saranno Toscano e Damian. Sulla trequarti Carretta, Curcio e Tavernelli mentre Montalto farà la punta.

FOGGIA CASERTANA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Foggia Casertana danno favorita la squadra di casa a 2.30. Secondo bet365, la X vale 2.90 mentre il 2 fisso a 3.15.

L’Over 2.5 è quotato 2.45 con l’Under alla stessa soglia a 1.47. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.90 e 1.71.

© RIPRODUZIONE RISERVATA