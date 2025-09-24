Diretta Foggia Casertana streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone C di Serie C.

DIRETTA FOGGIA CASERTANA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci siamo, manca ormai pochissimo al fischio di inizio della diretta di Foggia Casertana, il nostro obiettivo per questo aggiornamento è capire chi tra le due formazioni può o meno avere la meglio in ottica tre punti. Per farlo vedremo insieme un po’ di statistiche in manieta tale da evidenizare anche i trend più importanti. Il Foggia è una squadra dal baricentro alto, che ama attaccare: possesso palla al 54%, circa 14 tiri totali per match e 1,6 xG prodotti. È anche molto aggressivo sul piano disciplinare, con una media di 3 cartellini gialli a partita, frutto della pressione continua sugli avversari.

DIRETTA/ Audace Cerignola Foggia (risultato finale 0-0): si chiude a reti bianche! Serie C, 20 settembre 2025

La Casertana, invece, è più equilibrata: 1,3 gol segnati e 1,2 subiti di media, un possesso palla vicino al 50%, ma soprattutto una notevole concretezza in contropiede, con pochi tiri totali (10 a partita) ma un tasso di conversione elevato (15%). In trasferta, però, la squadra campana fatica di più a contenere, concedendo molti spazi soprattutto sugli esterni. Adesso via al commento live della diretta di Foggia Casertana, il fischio iniziale è alle porte e con esso il nostro commento live. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Casertana Cosenza (risultato finale 1-1): Garritano la pareggia! (Serie C, 20 settembre 2025)

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE FOGGIA CASERTANA

L’appuntamento con la diretta Foggia Casertana è sui canali di Sky Sport come sempre, non si cambia nemmeno per la diretta streaming video che è garantita da Now Tv.

FOGGIA CASERTANA: BISOGNA ANCORA CARBURARE!

Pronti a vivere la diretta Foggia Casertana, presentiamo questa partita che si gioca alle ore 18:30 di mercoledì 24 settembre, nella sesta giornata del girone C per la Serie C 2025-2026. Due squadre che potremmo definire nobili, ma che in questo campionato vanno ancora alla ricerca della loro vera identità.

Non è partito decisamente bene il Foggia, che non ha mai vinto nelle ultime tre giornate; il successo sul Sorrento rimane l’unica gioia in un campionato che ha anche portato in dote l’incredibile 0-6 di Catania all’esordio, una sconfitta sul campo del Giugliano e due pareggi nelle ultime due partite disputate.

DIRETTA/ Trapani Casertana (risultato finale 2-0): la chiude Ciotti! (14 settembre 2025)

Solo leggermente meglio la Casertana, che ha due successi (entrambi in casa e segnando due gol) ma che ha anche perso in trasferta sia pure contro Benevento e Trapani, due ottime avversarie, il problema dei falchetti sta in una difesa che ha già incassato 8 reti tra cui quella contro il Cosenza sabato.

Adesso dunque vedremo se nella diretta Foggia Casertana una delle due squadre saprà tornare a una vittoria che manca da tempo; nell’attesa facciamo la consueta valutazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA CASERTANA

Agisce con il 3-5-2 Delio Rossi, che nella diretta Foggia Casertana manda in campo Staver, Olivieri e Buttaro davanti al portiere Borbei; sulle corsie laterali si candida Winkelmann che può giocare a sinistra, sull’altro versante possibile conferma per Morelli mentre in mezzo qualcuno rischia il posto, soprattutto Castorri, con Agnelli o Oliva pronti a essere titolari. Andando a valutare invece il tandem offensivo, ecco che D’Amico e Bevilacqua possono rimanere in panchina per naturale turnover; se fosse così, Fossati e Cheikh Sylla sarebbero in vantaggio per iniziare la partita.

Federico Coppitelli utilizza il tridente nella sua Casertana, Vano e Yayah Kallon dovrebbero essere confermati ma anche Bentivegna rimane comunque in vantaggio su Capasso e Galletta, si può cambiare a centrocampo con Kevin Leone pronto a prendere il posto di Salvatore Pezzella o Toscano. In difesa poi Falasca a sinistra e Llano a destra possono giocare come terzini con modifica totale sugli esterni rispetto a sabato, Kontek sarà il centrale in compagnia di Rocchi con De Lucia che come sempre andrà a proteggere i pali della porta dei falchetti.

FOGGIA CASERTANA: PRONOSTICO E QUOTE

Studiamo brevemente le quote che la Snai ha emesso sulla diretta Foggia Casertana, scoprendo che i falchetti sono favoriti dal valore pari a 2,25 volte la giocata sul segno 2 per la loro vittoria; al momento invece questo bookmaker considera di identica eventualità le due opzioni del successo dei satanelli e del pareggio, infatti sia il segno 1 che il segno X vi garantirebbero una vincita che in questo caso ammonta a 3,05 volte la cifra che avrete pensato di mettere sul piatto.