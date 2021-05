Diretta/ Foggia Catania (Serie C) streaming video tv: Etnei per il quinto posto

DIRETTA FOGGIA CATANIA: PARTITA EQUILIBRATA

Foggia Catania, in diretta domenica 2 maggio 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Sfida tra due formazioni che sono già sicure della partecipazione ai play off, ottimo risultato soprattutto per il Foggia considerando quelle che erano le aspettative di inizio stagione. La situazione dei Satanelli rende questa partita importante per conservare il settimo posto, nella griglia di partenza dei play off, dall’assalto del Palermo.

Il Catania però dalla sua è chiamato a vincere per non subire in extremis il sorpasso al quinto posto da parte della Juve Stabia: entrambe le squadre dunque giocheranno per vincere ma senza eccessivi assilli, visto che la post season è comunque garantita. Questo potrebbe portare a una partita aperta e piacevole, ricca di occasioni da gol e divertente da vedere per due grandi piazze che puntano ai play off per provare il colpaccio in grado di riportarle ai piani alti del calcio italiano.

DIRETTA FOGGIA CATANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Catania è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA CATANIA

Le probabili formazioni della sfida tra Foggia e Catania presso lo stadio Pino Zaccheria. I padroni di casa allenati da Marco Marchionni scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Galeotafiore; Kalombo, Vitale, Rocca, Garofalo, Di Jenno; Curcio, D’Andrea. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Francesco Baldini con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Martinez; Calapai, Tonucci, Silvestri, Pinto; Rosaia, Maldonado, Dall’Oglio; Russotto, Di Piazza, Reginaldo.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse dedicate a Foggia Catania dall’agenzia Snai. Per la vittoria interna viene proposta una quota di 2.65, per un eventuale pareggio la quota viene fissata a 2.95 mentre per quanto riguarda l’affermazione fuori casa la quota offerta da questo bookmaker è di 2.75.



