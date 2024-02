DIRETTA/ Foggia Catania video streaming tv: la storia sorride ai pugliesi (Serie C, 2 febbraio 2024)

DIRETTA FOGGIA CATANIA, TESTA A TESTA

Prima di immergerci nella diretta di Foggia Catania, vediamo insieme le precedenti partite: il Foggia gode di un bilancio nettamente favorevole contro il Catania quando gioca tra le mura amiche. Con dodici vittorie rossonere e dieci pareggi, gli etnei hanno faticato ad imporsi nel capoluogo dauno, riuscendo a farlo solamente in due occasioni. La prima di queste è avvenuta nella “prima” del campionato di Serie B 1981/1982, quando una autorete di Bianco ha favorito il successo del Catania.

DIRETTA/ Catania Monopoli (risultato finale 1-1): Bizzotto la pareggia! (Serie C, 28 gennaio 2024)

La seconda è stata registrata in Coppa Italia nell’edizione 2018/2019, quando una doppietta di Rossetti e Lodi ha affondato i dauni di Grassadonia, che avevano segnato con Gori. In Serie A, il Foggia ha avuto la meglio sul Catania in tre occasioni: nella stagione 1964/1965 con un gol di Nocera, nell’annata successiva con le reti di Lazzotti e Micheli, quest’ultimo segnando due volte su calcio di rigore, e nella stagione 1970/1971 con una rete di Mola. La squadra dauna ha anche conquistato cinque vittorie in Serie B e tre in Serie C, l’ultima delle quali risalente alla stagione 2015/2016 con il tecnico De Zerbi in panchina, conclusasi con un netto 3-0 grazie ai gol di Floriano, Iemmello e il capitano Agnelli. (agg. Gianmarco Mannara)

Video/ Virtus Francavilla Foggia (1-0) gol e highlights: Artistico decide il derby (26 gennaio 2024)

FOGGIA CATANIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Foggia Catania sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Foggia Catania sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

TRE PUNTI FONDAMENTALI

La diretta Foggia Catania, in programma venerdì 2 febbraio alle ore 20:45, racconta della 24esima giornata di Serie C Girone C. I pugliesi stanno attraversando un momento difficile con quattro sconfitte consecutive, rispettivamente contro Taranto, Giugliano, Avellino e Virtus Francavilla con un totale di 10 gol subiti e 3 fatti.

Diretta/ Virtus Francavilla Foggia (risultato finale 1-0): la decide Artistico (Serie C, 26 gennaio 2024)

Se la passa leggermente meglio il Catania con due vittorie nelle ultime cinque. I siciliani hanno ottenuto i tre punti sia contro il Benevento che contro il Brindisi, entrambe le volte con un netto 4-0 in favore del Catania. Nelle altre partite, invece, altrettante sconfitte nei match con Crotone e Rimini mentre col Monopoli un gol per parte e 1-1.

FOGGIA CATANIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Foggia Catania vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Perina, difesa a quattro con Salines, Riccardi, Carillo e Rizzo. A centrocampo Martini e Di Noia mezzali con Tascone in cabina di regia, in attacco Vezzoni, Tonin e Millico.

Il Catania replica col 3-4-1-2. Tra i pali Bethers, retroguardia composta da Curado, Kontek e Castellini. Nella zona nevralgica del campo Bouah, Zammarini, Quaini e Cicerelli a chiudere il reparto. Come trequartista agirà Chiricò dietro a Costantino e Di Carmine.

FOGGIA CATANIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Foggia Catania danno favorita la squadra ospite a 2.15. Secondo bet365, l’1 fisso è dato a 3.25 mentre la X a 3.05.

L’Over 2.5 è dato a 2.30, molto più basso l’Under alla stessa soglia a 1.51. Chiudiamo il discorso scommesse con Gol e No Gol rispettivamente a 1.98 e 1.72.

© RIPRODUZIONE RISERVATA