Diretta/ Foggia Catanzaro (Serie C) streaming video e tv: i satanelli sognano

DIRETTA FOGGIA CATANZARO: RISULTATO INCERTO

Foggia Catanzaro, in diretta sabato 13 febbraio 2021 alle ore 12.30 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia, sarà una sfida valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie C. I Satanelli sognano dopo essere arrivati al quarto posto in classifica nel girone C. Dopo l’ultimo colpaccio esterno contro il Potenza il Foggia si è infatti isolato in quarta posizione, peraltro proseguendo nel suo stato di grazie difensivo che ha portato i rossoneri a non subire gol nelle ultime 4 partite di campionato. Nessun gol incassato dai pugliesi e 8 punti nelle ultime 4 sfide, un rendimento che ha mantenuto il Foggia un punto avanti proprio al Catanzaro che, pur vincendo il derby contro la Vibonese, è rimasto un punto indietro la squadra allenata da Marchionni, al quinto posto. Il Catanzaro ha riscattato il ko in casa della Paganese che, a fondo classifica, aveva piegato i calabresi scatenando non pochi malumori nell’ambiente giallorosso. Serve però continuità alla squadra allenata da Calabro per accorciare le distanze non solo rispetto al Foggia, ma anche rispetto a Bari ed Avellino che al momento si contendono il secondo posto.

DIRETTA FOGGIA CATANZARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Catanzaro è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA CATANZARO

Le probabili formazioni della sfida tra Foggia e Catanzaro allo stadio Pino Zaccheria. I padroni di casa allenati da Marco Marchionni scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Germinio; Delprete, Rocca, Vitale, Salvi, Di Jenno; Curcio, D’Andrea. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Antonio Calabro con un 3-4-1-2 così disposto dal primo minuto: Branduani, Riccardi, Fazio, Martinelli, Casoli, Verna, Risolo, Contessa; Carlini, Evacuo, Di Massimo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Foggia Catanzaro: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.40 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 2.95 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.05 volte l’importo scommesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA