Diretta Foggia Catanzaro/ Streaming video tv: colpo dei satanelli? (Coppa Italia C)

Foggia Catanzaro, che sarà diretta dal signor Alessandro Di Graci, è valida per i quarti di finale della Coppa Italia Serie C 2022-2023: si gioca alle ore 14:30 di mercoledì 7 dicembre. Un incrocio che rientra anche nel girone C di campionato; a questo proposito va detto che per il Catanzaro finora è una marcia trionfale, 15 vittorie e due pareggi a suon di gol (quattro rifilati domenica alla Virtus Francavilla), naturalmente il primo obiettivo è il ritorno in Serie B ma questa Coppa Italia Serie C potrebbe comunque rappresentare la possibilità di centrare quella che sarebbe una prestigiosa doppietta.

Il Foggia si è ripreso dopo un avvio stentato, ma arriva dalla bruciante sconfitta contro il Giugliano; in questa competizione ha eliminato il Crotone prendendosi dunque uno scalpo importante, mentre i calabresi avevano fatto fuori, agli ottavi, l’Avellino. Nell’attesa che la diretta di Foggia Catanzaro prenda il via, e dunque di scoprire chi volerà in semifinale, facciamo adesso un rapido excursus sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare qui allo Zaccheria, leggendo insieme le probabili formazioni di questa interessante partita.

DIRETTA FOGGIA CATANZARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Catanzaro non sarà disponibile sui canali della televisione, perché non è la partita scelta per venire trasmessa nella programmazione dei quarti di finale di questa competizione. Va però ricordato che ogni singolo match della Coppa Italia Serie C è disponibile sul portale Eleven Sports: in questo caso, come sempre, si tratterà di una visione in diretta streaming video, potendo scegliere di abbonarsi al servizio oppure di acquistare il singolo evento on demand.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA CATANZARO

Fabio Gallo potrebbe confermare, per la diretta Foggia Catanzaro, il 3-5-2 che ha battuto il Crotone: dunque avremmo uno schieramento difensivo con Daniel Leo, Di Pasquale e Rizzo che agirebbero a protezione del portiere Dalmasso, poi due esterni che si alzano sulla linea di centrocampo e sarebbero Garattoni e Costa mentre i tre centrali di centrocampo sarebbero Odjer con Chierico e Schenetti. A formare il tandem offensivo possibilità per Vuthaj, ma la sensazione è che i due calciatori favoriti (anche su Diego Peralta) siano sempre Ogunseye e Tonin.

Modulo speculare per Vincenzo Vivarini, che davanti potrebbe puntare su Maltese e Cianci risparmiando i suoi bomber Iemmello e Biasci per la prossima di campionato; da valutare anche Vandeputte come esterno, sull’altra fascia ci sarà Katseris con un trio centrale nel quale Cinelli farà da perno con il supporto di Pontisso e Welbeck che si potrebbero piazzare sulle mezzali. In difesa invece Mulé, Riccardo Gatti e Nicolò Brighenti partono favoriti sulla concorrenza; in porta per questo quarto di Coppa Italia Serie C dovrebbe nuovamente andare Andrea Sala.











