Diretta Foggia Catanzaro/ Streaming video tv: satanelli in gran forma (Serie C)

DIRETTA FOGGIA CATANZARO: ZEMAN NON SI VUOLE FERMARE

Foggia Catanzaro, in diretta lunedì 11 aprile alle ore 21:00 dallo stadio Pino Zaccheria di Foggia, è valida per la trentaseiesima giornata del girone C di Serie C. I rossoneri sono reduci dal pareggio conseguito sul campo della Vibonese, in cui non sono riusciti ad andare oltre l’1-1. La squadra di Zdenek Zeman sta vivendo un ottimo periodo di forma. Nelle ultime cinque giornate ha infatti conquistato 4 vittorie e un pareggio, risalendo la classifica fino all’attuale settimo posto, che il Foggia occupa con 54 punti.

Il Catanzaro arriva alla gara contro i satanelli, dopo la sconfitta casalinga subita contro il Monterosi Tuscia, in cui hanno perso con il punteggio di 1-2. Questo risultato ha permesso al Bari di conquistare la promozione in Serie B, con la squadra di Vincenzo Vivarini che sarà quindi costretta a disputare i playoff. Nelle ultime cinque giornate, i calabresi hanno subito una leggera flessione, collezionando un pareggio, 2 vittorie e altrettante sconfitte. La partita di andata, disputata a Catanzaro, si è conclusa con la vittoria delle aquile per 2-0.

DIRETTA FOGGIA CATANZARO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Foggia Catanzaro di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter vedere la partita, come di consueto bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. La piattaforma digitale, ormai da anni, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite della terza serie italiana. Il portale garantisce la diretta streaming video per gli abbonati al servizio. Bisogna disporre di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC, oppure di una Smart Tv abilitata.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FOGGIA CATANZARO

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Foggia Catanzaro, le quali si affronteranno nella gara valida per la trentaseiesima giornata del girone C di Serie C. L’allenatore dei satanelli, Zdenek Zeman dovrebbe schierare i suoi uomini con il suo classico modulo 4-3-3. Questa la probabile formazione titolare del Foggia: Dalmasso, Garattoni, Di Pasquale, Rocca, Curcio, Merola, Sciacca, Turchetta, Petermann, Di Paolantonio, Rizzo.

Vincenzo Vivarini, tecnico del Catanzaro, dovrebbe proporre i suoi uomini con il modulo iniziale 3-5-2. Ecco la probabile formazione titolare dei calabresi, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella trasferta che giocherà allo Zaccheria di Foggia: Branduani; Bayeye, Welbeck, Fazio, Scognamillo, Cinelli, Vandeputte, Sounas, Biasci, Gatti, Iemmello.











