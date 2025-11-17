Diretta Foggia Cavese streaming video Rai: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie C, oggi lunedì 17 novembre 2025

DIRETTA FOGGIA CAVESE (RISULTATO LIVE 0-0): DUPLICE FISCHIO

Prima frazione equilibrata e molto tattica in questa diretta, con poche vere occasioni e due squadre più attente a non sbilanciarsi che a cercare con insistenza il vantaggio. Il Foggia prova a costruire con pazienza, appoggiandosi spesso ai movimenti tra le linee di D’Amico, che resta il fulcro della manovra rossonera: si abbassa per ricevere, apre sugli esterni e prova a dare ritmo, ma la Cavese mantiene grande ordine difensivo e non concede quasi nulla centralmente.

Gli ospiti rispondono con qualche ripartenza guidata da Diarrassouba, sempre il più dinamico dei suoi, bravo a guadagnare campo con piccoli strappi ma senza riuscire a trovare l’ultimo passaggio. La nota più significativa del primo tempo arriva però intorno alla mezz’ora: Ubaldi, dopo aver avvertito una tirata al muscolo durante un inseguimento sulla fascia, si ferma e chiede subito il cambio. Al suo posto entra Sorrentino, soluzione più difensiva ma schierata nello stesso ruolo, con il chiaro intento di mantenere equilibrio e solidità nella fase di non possesso. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA FOGGIA CAVESE (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Primi minuti equilibrati allo Zaccheria in questa diretta, con le due squadre che si studiano senza forzare troppo le giocate. Il Foggia prova a partire con un possesso ragionato, cercando spesso i movimenti tra le linee di D’Amico, che è il più attivo dei rossoneri: svaria molto, riceve spalle alla porta e prova ad aprire il campo con cambi di gioco puliti, ma la Cavese chiude bene e non concede spazi centrali.

Gli ospiti rispondono puntando soprattutto sulla velocità di Diarrassouba, che si muove continuamente sul lato destro cercando di attaccare la profondità. In due occasioni riesce a strappare qualche metro alla difesa foggiana, ma senza trovare l’appoggio giusto per rendersi realmente pericoloso. Il Foggia replica con un paio di iniziative costruite proprio da D’Amico, bravo a dialogare con il centrocampo e ad avviare transizioni controllate, anche se manca ancora precisione nell’ultimo passaggio. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA FOGGIA CAVESE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Foggia Cavese? Facciamo un passo verso le statistiche per capire chi tra queste due realtà avrà le maggiori possibilità di portare a casa il risultato e per farlo ci affideremo ovviamente alle statistiche. Il Foggia sta ritrovando equilibrio e continuità nei numeri: 54% di possesso medio, 1,7 xG, 1,4 xA, e una precisione di passaggio dell’85%. Il 62% delle azioni pericolose nasce da costruzioni centrali, ma la squadra rossonera si conferma letale anche su piazzato (34% dei gol da fermo).

Difensivamente resta compatta (0,9 xGA, 3,4 tiri concessi nello specchio) e concede poco negli ultimi venti metri. La Cavese si presenta con ordine e pragmatismo: 48% di possesso, 1,5 xG, 1,1 xGA, e una media di 10,8 km percorsi per giocatore. Il 43% delle occasioni da gol arriva da ripartenze laterali, con una buona efficienza realizzativa (35% dei tiri nello specchio trasformati). Sul piano disciplinare, più falli tattici dei campani (17,3 contro 13,9) e una media di 2,8 ammonizioni. Ora via al commento live della diretta di Foggia Cavese, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

FOGGIA CAVESE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Attenzione perché la diretta Foggia Cavese in tv sarà anche in chiaro su Rai Sport e quindi in diretta streaming video con Rai Play, opzioni che si vanno ad aggiungere a quelle garantite agli abbonati di Sky Sport.

DIRETTA FOGGIA CAVESE RAIPLAY

FOGGIA CAVESE: STANNO MEGLIO I CAMPANI

Sarà un lunedì sera per cuori forti con la diretta Foggia Cavese oggi, 17 novembre 2025, perché il posticipo della quattordicesima giornata del girone C della Serie C si annuncia molto delicato allo stadio Pino Zaccheria della città pugliese, dove il fischio d’inizio sarà in programma alle ore 20.30.

In particolare il Foggia con soli 10 punti è in una situazione davvero complicata, perché incombe anche l’incubo dell’ultimo posto che alla fine del campionato vorrebbe dire retrocessione immediata. Inoltre i pugliesi arrivano da due 0-3 consecutivi, sconfitte pesanti dalle quali il Foggia deve scuotersi immediatamente per non scivolare ancora più in basso.

La Cavese con i suoi 15 punti non è di certo una delle corazzate del girone C, ma certamente sta meglio, anche perché le ultime settimane sono state positive e quindi potremmo parlare di un trend in crescita per i campani. Tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro giornate hanno cambiato faccia a un inizio difficile, la Cavese ha vinto 3-0 contro il Potenza settimana scorsa e vuole crescere ancora.

Ecco allora che i pugliesi hanno la spinta della necessità di fare punti, ma anche una forte pressione sulle spalle, mentre gli ospiti potrebbero essere più sereni, oltre che desiderosi di avvicinarsi sempre più a posizioni maggiormente piacevoli in classifica: cosa ci dirà la diretta Foggia Cavese?

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA CAVESE

Enrico Barilari è da pochissimo sulla panchina pugliese, nelle probabili formazioni per la diretta Foggia Cavese dovrà fare a meno in difesa dello squalificato Rizzo, che potrebbe essere sostituito da Castaldi di fianco a Minelli nella coppia centrale davanti a Perucchini. Il modulo è il 4-3-1-2, qualche incertezza davanti dove cercano conferme D’Amico sulla trequarti e il tandem di attaccanti con Sylla e Bevilacqua.

Fabio Prosperi invece per la sua Cavese dovrebbe confermare il modulo 3-4-2-1 nel quale Nunziata è il leader della difesa a tre davanti al portiere Boffelli, mentre nel reparto offensivo potremmo vedere di nuovo Sorrentino e Diarrassouba insieme sulla trequarti, alle spalle della prima punta della Cavese che dovrebbe essere Fusco.

PRONOSTICO E QUOTE

Abbiamo visto che il momento è più favorevole agli ospiti, ciò si ripercuote anche sulle quote Snai per il pronostico sulla diretta Foggia Cavese. Infatti è favorito a 2,15 il segno 2, mentre segnaliamo che una vittoria del Foggia e un pareggio varrebbero entrambi 3,10 volte la giocata.