DIRETTA FOGGIA CAVESE, SORPASSO POSSIBILE PER I ROSSONERI

Si gioca domenica 16 marzo 2025 alle ore 15:00 la diretta Foggia Cavese. Presso lo Stadio Pino Zaccheria i pugliesi andranno a caccia del successo per scavalcare in graduatoria i campani, distanti appena due punti. Nel girone C i rossoneri sono infatti quindicesimi a quota trenta, a sei lunghezze dal Latina in zona retrocessione, mentre i blufoncé sono invece tredicesimi grazie ai loro trentadue punti, gli stessi del Trapani. Il Foggia non rischia dunque di essere sorpassato nell’immediato ma vorrebbe comunque non finire risucchiato nel discorso playout pur venendo dalla sconfitta subita contro la capolista Audace Cerignola.

I metalliani sono invece in serie positiva da quattro partite, tre delle quali concluse con un pareggio. In equilibrio è terminata pure la sfida infrasettimanale con l’ACR Messina, ultimo in classifica a seguito delle esclusioni di Turris e Taranto dal torneo. La vittoria significherebbe per i campani di poter staccare i siciliani, lasciarsi alle spalle il Team Altamura ed eventualmente agganciare Juventus Next Gen e Giugliano, che occupano invece le prime caselle utili per i playoff promozione.

DIRETTA FOGGIA CAVESE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La possibilità di vedere la diretta Foggia Cavese è garantita da Sky. La piattaforma satellitare trasmetterà infatti questa sfida del girone C in streaming per chiunque non possa andare allo stadio attraverso l’applicazione ufficiale di Sky Go. In televisione il canale è Sky Sport 255.

FOGGIA CAVESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Foggia Cavese ci aspettiamo un 4-3-3 con De Lucia, Silvestro, Salines, Dutu, Parodi, Da Riva, S. Tascone, Gala, Emmausso, Touho e Zunno per i padroni di casa del tecnico Zauri. Gli ospiti guidati da mister Maiuri potrebbero invece essere schierati dall’inizio della partita secondo un 3-5-2 con Boffelli, Saio, Peretti, Loreto, Rizzo, Sannipoli, Pezzella, Vitale, Marchisano, Chiricò e Sorrentino per questa giornata di campionato.

