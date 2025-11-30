Diretta Foggia Cosenza streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie C, oggi domenica 30 novembre 2025

DIRETTA FOGGIA COSENZA (RISULTATO 1-0): PRIME BATTUTE!

In Puglia la partita tra Foggia e Cosenza è iniziata da circa dieci minuti nel primo tempo ed il risultato è di 1 a 0. In apertura di gara i padroni di casa passano subito in vantaggio con la rete di D’Amico dopo aver rubato palla a Langella all’8′. Le formazioni ufficiali: FOGGIA (4-3-3) – Perucchini; Rizzo, Buttaro, Minelli, Panico; Byar, Pazienza, Garofalo; Oliva, Fossati, D’Amico. Allenatore: Barilari. COSENZA (3-5-2) – Pompei; Dalle Mura, Dametto, Caporale; Cannavò, Kouan, Langella, Garritano, D’Orazio; Mazzocchi, Florenzi. Allenatore: Buscè. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Diretta/ Cosenza Benevento (risultato finale 2-1): Garritano firma la rimonta! (oggi 23 novembre 2025)

SI GIOCA!

Passiamo adesso alla diretta di Foggia Cosenza da un punto di vista scientifico, ovvero statistico poiché in questo aggiornamento vedremo insieme i dati e anche quali saranno i trend che potrebbero decidere o meno la partita. Il Foggia arriva con una struttura prudente ma molto ordinata: 51% di possesso, 1,4 xG, 1,1 xGA, e una media di 11 tiri totali, con 4,2 nello specchio. Il 58% delle occasioni nasce dal corridoio sinistro, dove i rossoneri concentrano la costruzione con triangolazioni corte.

Video Trapani Foggia (3-1)/ gol e highlights: Aronica torna alla vittoria (Serie C, 22 novembre 2025)

Difensivamente la squadra tiene bene l’area piccola (3 tiri nello specchio concessi) ma soffre sulle seconde palle (1,3 xGA da ribattute). Corner: 4,9 battuti, 5,7 concessi. Il Cosenza risponde con un profilo più dominante: 55% di possesso, 1,7 xG, 1,3 xA, e una precisione di passaggio dell’85%, che permette di controllare la gara nei ritmi lenti. Il 62% delle occasioni nasce da combinazioni interne, mentre difensivamente i calabresi mostrano grande solidità nei duelli (55% vinti). Più vulnerabili sui cross (6,8 concessi). Corner: 5,4 battuti, 4,1 concessi. Detto questo passiamo al prossimo aggiornamento della diretta di Foggia Cosenza, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Trapani Foggia (risultato 3-1): Aronica torna a vincere (Serie C, 22 novembre 2025)

FOGGIA COSENZA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Allo stadio oppure davanti a uno schermo: in questo caso è Sky Sport la fonte per la diretta Foggia Cosenza in tv, su abbonamento ma compresa l’opzione per la diretta streaming video.

FOGGIA COSENZA: ESAME DIFFICILE PER I PUGLIESI

Due piazze di grande tradizione si affronteranno nella diretta Foggia Cosenza, un appuntamento di sicuro prestigio allo stadio Pino Zaccheria alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 30 novembre 2025, per il girone C di Serie C, che è giunto alla sedicesima giornata e finora ha dato indicazioni molto diverse a pugliesi e calabresi.

Per il Foggia c’è davvero poco da salvare: ultimo posto con appena 11 punti all’attivo, nello scorso turno la sconfitta a Trapani ha sancito il ruolo di fanalino di coda e quindi adesso bisogna darsi una mossa, perché altrimenti ci sarà dietro l’angolo lo spauracchio una possibile retrocessione in Serie D, che farebbe malissimo a una piazza così gloriosa.

Il Cosenza invece sta benissimo, la vittoria contro il Benevento nel big-match della scorsa giornata è stata la terza consecutiva e ha portato i calabresi a quota 29 punti in classifica, terzi e con sole due lunghezze di ritardo dalla coppia di testa. Oggi quindi sarà un’occasione da sfruttare contro l’ultima in classifica.

Sulla carta rischia di non esserci storia nella diretta Foggia Cosenza, i padroni di casa ci dovranno mettere tanto orgoglio con l’obiettivo almeno di un pareggio, che già farebbe morale contro una delle migliori squadre del girone, ma se possibile anche una vittoria che manca ormai dal 18 ottobre scorso ai rossoneri.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA COSENZA

Enrico Barilari potrebbe dover cambiare qualcosa nelle probabili formazioni per la diretta Foggia Cosenza, il modulo dei rossoneri potrebbe comunque essere un 4-3-3 con Minelli in evidenza nella difesa davanti al portiere Perucchini, capitan Garofalo a centrocampo e il possibile tridente d’attacco con Winkelmann e Ilicic ali ai fianchi del centravanti, con Sylla insidiato da Bevilacqua e Fossati.

Molte più certezze per Antonio Buscè nello speculare 4-3-3 degli ospiti del Cosenza. Settimana scorsa si sono esaltati i centrocampisti grazie ai gol di Garritano e Kouan, un ottimo aiuto per il tridente d’attacco, dove puntano alla conferma gli esterni Ricciardi e Florenzi più Mazzocchi prima punta. Infine in difesa ecco capitan D’Orazio e il portiere Vettorel come punti di riferimento.

PRONOSTICO E QUOTE

Gli ospiti calabresi stanno meglio e sono quindi favoriti pur giocando in trasferta nel pronostico Snai sulla diretta Foggia Cosenza. Infatti il segno 2 varrebbe appena 1,50 volte la giocata, mentre già il pareggio è indicato a 3,80, infine una vittoria casalinga del Foggia è quotata a un gustoso valore di 5,75.