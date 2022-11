Diretta Foggia Crotone/ Streaming video tv, big-match di Coppa Italia Serie C

DIRETTA FOGGIA CROTONE: RISULTATO IN EQUILIBRIO!

Foggia Crotone, diretta dall’arbitro Gianluca Grasso della sezione Aia di Ariano Irpino, si giocherà alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 16 novembre 2022, naturalmente presso lo stadio Pino Zaccheria della città pugliese come piatto forte nel programma degli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C 2022-2023. Si tratta di un match che metterà di fronte due formazioni che evidentemente fanno parte del girone C del campionato di Serie C, dato che Foggia e Crotone sono due piazze di spicco nel panorama del calcio del Sud Italia.

Per presentare la diretta di Foggia Crotone possiamo allora valutare il rendimento delle due formazioni in campionato. In termini di classifica possiamo evidenziare situazioni decisamente diverse, dal momento che il Crotone è terzo con 31 punti e fa parte del terzetto di testa che lotterà per la promozione diretta, mentre il Foggia con 18 punti può sicuramente ambire ai playoff, ma è ben tredici punti dietro. Domenica sono comunque arrivate buone notizie per tutti: il Foggia ha vinto per 0-2 il derby pugliese sul campo del Monopoli, mentre il Crotone si è rilanciato nell’inseguimento al primo posto grazie al successo per 2-1 contro la Fidelis Andria. Cosa succederà oggi in una sfida secca? Ce lo dirà la diretta di Foggia Crotone…

FOGGIA CROTONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Crotone non sarà garantita, ma ricordiamo che anche la Coppa Italia di Serie C (come il campionato) è coperta da Eleven Sports, di conseguenza possiamo segnalare la diretta streaming video di Foggia Crotone, su abbonamento oppure acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA CROTONE

Parliamo anche delle probabili formazioni per la diretta di Foggia Crotone, anche se in Coppa Italia di Serie C l’unica certezza è il turnover rispetto al campionato. Giusto come base di partenza citiamo allora per i pugliesi di mister Fabio Gallo il modulo 3-5-2 con Nobile in porta; i tre difensori Sciacca, Di Pasquale e Malomo; a centrocampo la folta linea a cinque composta da Garattoni, Di Noia, Frigerio, Petermann e Rizzo da destra a sinistra; infine il tandem d’attacco formato da Peralta e Vuthaj, anche se non sappiamo quanti di loro saranno titolari anche oggi…

Possiamo porre la stessa domanda sul fronte calabrese, dove come punto di riferimento per mister Franco Lerda citiamo il modulo 4-3-3 con il portiere Dini protetto dai quattro difensori Mogos, Golemic, Bove e Crialese; in mediana ecco il terzetto di centrocampo composto da Vitale, Petriccione e Tribuzzi; infine il reparto offensivo del Crotone potrebbe vedere le ali Chiricò e Panico ai fianchi del centravanti Gomez.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Foggia Crotone secondo le quote dell’agenzia Snai, che ritiene favoriti per la vittoria gli ospiti calabresi e quota il segno 2 a 2,25, mentre poi si sale a quota 2,90 per il segno 1 in caso di successo casalingo del Foggia oppure a 3,20 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio.

