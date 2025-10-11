Presentazione della diretta Foggia Crotone, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, pronostico finale

DIRETTA FOGGIA CROTONE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo insieme qualche dato sulla diretta di Foggia Crotone, partita dal fascino di altri tempi che merita il nostro angolo sulle statistiche per capire meglio i trend e i pattern che avranno le due comapgini nel rettangolo verde. Il Foggia si affida a una filosofia propositiva, ma il rendimento casalingo resta altalenante: 1,4 xG prodotti a gara e 1,2 gol segnati di media, ma anche 1,3 gol subiti, segno di una squadra che concede troppo spazio dietro. I pugliesi sono però molto pericolosi nei primi 20 minuti, dove hanno già segnato il 40% delle loro reti stagionali.

Il Crotone, dal canto suo, arriva con un’identità più definita: grande intensità (108 km percorsi di media), fase di possesso controllata (56% medio) e una difesa tra le migliori del girone con soli 0,8 xG concessi a partita. Tuttavia, i calabresi faticano fuori casa, dove hanno segnato appena una rete nelle ultime tre trasferte. Sarà un duello tra il dinamismo offensivo del Foggia e la solidità tattica del Crotone: chi vincerà la battaglia a centrocampo, potrebbe indirizzare il risultato. Adesso via al commento live della diretta di Foggia Crotone, il fischio di inizio sta per cominciare, via! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Foggia Crotone streaming video, dove vedere la partita in tv

La diretta Foggia Crotone sarà uno dei pochi eventi che i tifosi e gli appassionati di calcio potranno godersi nel weekend di pausa dei campionati, la sfida che inizierà alle 14.30 però potrà essere seguita solo da chi è cliente Sky Sport che si affiderà quindi al canale Sky Sport (canale 252) o anche allo streaming sulle piattaforme SkyGo e NowTv.

Rossoneri vogliono evitare i playout

Durante la settimana di pausa delle nazionali a non fermarsi sarà il girone C di Serie C che scenderà in campo per la nona giornata, tra le gare in programma ci sarà la diretta Foggia Crotone che si giocherà allo Stadio Pino Zaccheria e nella quale scenderanno in campo due formazioni che vivono situazioni ben diverse, i rossoneri ad esempio stanno vivendo un momento difficile che li vede lottare nella parte bassa della classifica per riuscire ad evitare i playout e ottenere così la salvezza, obiettivo della stagione dopo le difficoltà dell’anno passato, i risultati però sono sempre un po’ altalenanti ma a questa sfida arrivano carichi dopo un buon punto nel pareggio 1-1 con l’Atalanta U23.

Per i rossoblù invece la sfida è l’occasione per ottenere altri punti che potrebbero essere quelli decisivi in ottica playoff tra il dover partecipare ai primi turni o al poterli evitare iniziando da quelli più avanzati evitando così di rischiare ma avvicinandosi sempre di più alla promozione, la scorsa settimana è arrivata poi un’ottima vittoria 3-0 con il Picerno che farà affrontare la sfida nella maniera giusta.

Foggia Crotone, probabili formazioni

Per la diretta Foggia Crotone i due allenatori faranno affidamento agli stessi undici che hanno giocato l’ultima partita stagionale e che hanno portato ottimi risultati, non solo a livello di punti ma anche di prestazioni in campo, per questo Delio Rossi si affiderà ad un 4-3-3 con Borbei tra i pali, Buttaro e Panico terzini con Olivieri e Minelli a completare la linea, Garofalo, Oliva e Valietti in mezzo al campo e davanti un tridente composto da Ilicic e Winkelmann sulle fasce e Sylla in posizione centrale.

La risposta di Emilio Longo invece arriverà con un 4-4-2 che vedrà Merelli in porta, Andreoni, Berra, Di Pasquale e Guerra in difesa, Zunno, Vinicius, Gallo e Maggio a centrocampo, e Gomez con Murano in attacco.

Foggia Crotone, pronostico finale

Tra le due squadre impegnate nella diretta Foggia Crotone ad essere favorita secondo i bookmakers è quella rossoblù che da diverse stagioni ormai lotta per i primi posti della competizione e per la promozione e che anche quest’anno è una delle squadre migliori del campionato e soprattutto una di quelle che segna di più. I rossoneri però daranno sicuramente battaglia fino alla fine grazie alla fiducia ritrovata nell’ultima uscita stagionale e per la paura di entrare nella lotta salvezza da cui ad oggi sono riusciti a rimanere fuori anche se per pochi punti.