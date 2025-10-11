Presentazione della diretta Foggia Crotone, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, pronostico finale
DIRETTA FOGGIA CROTONE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA
Vediamo insieme qualche dato sulla diretta di Foggia Crotone, partita dal fascino di altri tempi che merita il nostro angolo sulle statistiche per capire meglio i trend e i pattern che avranno le due comapgini nel rettangolo verde. Il Foggia si affida a una filosofia propositiva, ma il rendimento casalingo resta altalenante: 1,4 xG prodotti a gara e 1,2 gol segnati di media, ma anche 1,3 gol subiti, segno di una squadra che concede troppo spazio dietro. I pugliesi sono però molto pericolosi nei primi 20 minuti, dove hanno già segnato il 40% delle loro reti stagionali.
Il Crotone, dal canto suo, arriva con un’identità più definita: grande intensità (108 km percorsi di media), fase di possesso controllata (56% medio) e una difesa tra le migliori del girone con soli 0,8 xG concessi a partita. Tuttavia, i calabresi faticano fuori casa, dove hanno segnato appena una rete nelle ultime tre trasferte. Sarà un duello tra il dinamismo offensivo del Foggia e la solidità tattica del Crotone: chi vincerà la battaglia a centrocampo, potrebbe indirizzare il risultato. Adesso via al commento live della diretta di Foggia Crotone, il fischio di inizio sta per cominciare, via! (agg. Gianmarco Mannara)
Rossoneri vogliono evitare i playout
Durante la settimana di pausa delle nazionali a non fermarsi sarà il girone C di Serie C che scenderà in campo per la nona giornata, tra le gare in programma ci sarà la diretta Foggia Crotone che si giocherà allo Stadio Pino Zaccheria e nella quale scenderanno in campo due formazioni che vivono situazioni ben diverse, i rossoneri ad esempio stanno vivendo un momento difficile che li vede lottare nella parte bassa della classifica per riuscire ad evitare i playout e ottenere così la salvezza, obiettivo della stagione dopo le difficoltà dell’anno passato, i risultati però sono sempre un po’ altalenanti ma a questa sfida arrivano carichi dopo un buon punto nel pareggio 1-1 con l’Atalanta U23.
Per i rossoblù invece la sfida è l’occasione per ottenere altri punti che potrebbero essere quelli decisivi in ottica playoff tra il dover partecipare ai primi turni o al poterli evitare iniziando da quelli più avanzati evitando così di rischiare ma avvicinandosi sempre di più alla promozione, la scorsa settimana è arrivata poi un’ottima vittoria 3-0 con il Picerno che farà affrontare la sfida nella maniera giusta.
Foggia Crotone, probabili formazioni
Per la diretta Foggia Crotone i due allenatori faranno affidamento agli stessi undici che hanno giocato l’ultima partita stagionale e che hanno portato ottimi risultati, non solo a livello di punti ma anche di prestazioni in campo, per questo Delio Rossi si affiderà ad un 4-3-3 con Borbei tra i pali, Buttaro e Panico terzini con Olivieri e Minelli a completare la linea, Garofalo, Oliva e Valietti in mezzo al campo e davanti un tridente composto da Ilicic e Winkelmann sulle fasce e Sylla in posizione centrale.
La risposta di Emilio Longo invece arriverà con un 4-4-2 che vedrà Merelli in porta, Andreoni, Berra, Di Pasquale e Guerra in difesa, Zunno, Vinicius, Gallo e Maggio a centrocampo, e Gomez con Murano in attacco.
Foggia Crotone, pronostico finale
Tra le due squadre impegnate nella diretta Foggia Crotone ad essere favorita secondo i bookmakers è quella rossoblù che da diverse stagioni ormai lotta per i primi posti della competizione e per la promozione e che anche quest’anno è una delle squadre migliori del campionato e soprattutto una di quelle che segna di più. I rossoneri però daranno sicuramente battaglia fino alla fine grazie alla fiducia ritrovata nell’ultima uscita stagionale e per la paura di entrare nella lotta salvezza da cui ad oggi sono riusciti a rimanere fuori anche se per pochi punti.