Diretta Foggia Entella/ Streaming video tv: rossoneri lanciati (Playoff Serie C)

DIRETTA FOGGIA ENTELLA: ZEMAN MANIA!

Foggia Entella, sarà diretta dall’arbitro Michele Giordano della sezione AIA di Novara. La gara in programma allo stadio Pino Zaccheria di Foggia, domenica 8 maggio alle ore 18:00 è valida per l’andata del primo turno nazionale dei Playoff di Serie C. I rossoneri arrivano a questa fase degli spareggi, dopo aver espugnato il Partenio di Avellino, imponendosi con il punteggio di 1-2. La squadra di Zdenek Zeman ha eliminato a sorpresa i campani, e si candidano ora come mina vagante per la promozione in Serie B.

L’Entella arriva alla sfida con il Foggia, dopo il pareggio casalingo conseguito contro l’Olbia, partita terminata 1-1. Alla compagine di Gennaro Volpe, è bastato quindi non perdere contro i sardi nel precedente turno, grazie al miglior posizionamento nella classifica finale della regular season. I liguri sono stati inoltre selezionati come “testa di serie”, essendo stata la squadra meglio classificata della “fase a gironi” negli spareggi promozione.

DIRETTA FOGGIA ENTELLA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DEI PLAYOFF DI SERIE C

La diretta tv di Foggia Entella dei Playoff di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter vedere la partita, come di consueto bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. La piattaforma digitale, ormai da anni, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite della terza serie italiana. Il portale garantisce la diretta Foggia Entella in streaming video per gli abbonati al servizio. Bisogna disporre di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC, oppure di una Smart Tv abilitata.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FOGGIA ENTELLA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Foggia Entella, le quali si affronteranno nella gara valida per l’andata del primo turno nazionale dei Playoff di Serie C. L’allenatore dei satanelli, Zdenek Zeman dovrebbe schierare i suoi uomini con il suo classico modulo 4-3-3. Questa la probabile formazione titolare del Foggia: Dalmasso; Garattoni, Sciacca, Di Pasquale, Rizzo; Garofalo, Petermann, Di Paolantonio; Merola, Ferrante, Curcio.

Gennaro Volpe, allenatore dell’Entella, dovrebbe proporre i suoi uomini con il modulo iniziale 4-3-1-2. Ecco la probabile formazione titolare dei liguri, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella trasferta che giocherà a Foggia: Borra; Coppolaro, Korovar, Chiosa, Barlocco, Karic, Paolucci, Palmieri; Schenetti, Merkaj, Magrassi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Foggia Entella in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa pugliesi partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,15, poi si sale a quota 3,25 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,30 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio da parte dell’Entella.











