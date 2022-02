Diretta Foggia Fidelis Andria/ Streaming video tv: un derby infuocato! (Serie C)

DIRETTA FOGGIA FIDELIS ANDRIA: DERBY AD ALTA TENSIONE!

Foggia Fidelis Andria sarà in diretta alle ore 17:30 di domenica 6 febbraio, presso lo stadio Pino Zaccheria: si gioca per la 25^ giornata di Serie C 2021-2022, il derby pugliese fa parte del girone C ed è un match davvero interessante tra due squadre che hanno obiettivi diversi. La penalizzazione di 2 punti non è il solo problema del Foggia, che deve preservare la sua posizione in zona playoff: Zdenek Zeman soffre in trasferta e ha bisogno di trovare maggiore ritmo e continuità per prendersi un obiettivo che il suo predecessore Marco Marchionni aveva centrato, ma poi il boemo sarà eventualmente chiamato a fare più strada.

La Fidelis Andria dal canto suo ha poco per essere tranquilla: terzultima in classifica, arriva dal pareggio interno contro il Catania che ha rappresentato il primo match con il tandem Di Leo-Di Bari in panchina, visto l’esonero di Ciro Ginestra ufficializzato solo qualche ora prima. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Foggia Fidelis Andria; mentre aspettiamo che la partita si giochi proviamo a capire quali possano essere le scelte da parte dei due allenatori, studiando insieme le probabili formazioni del derby allo Zaccheria.

DIRETTA FOGGIA FIDELIS ANDRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Fidelis Andria sarà trasmessa su Sky Sport 255, appuntamento quindi riservato agli abbonati al pacchetto Calcio della televisione satellitare. L’alternativa per il campionato di terza divisione, come ben sappiamo, è rappresentata da Eleven Sports: questo sito si occupa da anni di mandare in onda tutte le gare di questa categoria (compresa la Coppa Italia) e sarà dunque una visione in diretta streaming video, potendo abbonarsi al servizio per la stagione sportiva oppure decidendo di acquistare di volta in volta la singola partita.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA FIDELIS ANDRIA

Per Foggia Fidelis Andria, naturalmente, Zeman punta sul 4-3-3: Alastra sarà il portiere, poi una difesa con Markic e Di Pasquale da centrali e Martino e Alberto Rizzo che corrono sugli esterni. A centrocampo cerca spazio Rizzo Pinna, che potrebbe avere una maglia da titolare al fianco di Rocca e Petermann per i quali il posto dovrebbe comunque esserci, davanti sperano Tuzzo e Merola che, sugli esterni, devono vincere la concorrenza di Turchetta e Curcio mentre il centravanti dovrebbe essere Alexis Ferrante che, se tornerà a disposizione dopo il problema muscolare, sarà chiaramente favorito su Vitali.

La Fidelis Andria, affidata a Nicola Di Leo e Vito Di Bari, gioca con un rombo di centrocampo nel quale Urso e Gaeta dovrebbero essere i due vertici; ai lati ecco le mezzali Risolo e Casoli (se la gioca anche Bortoletti) con una difesa nella quale Riggio e Legittimo fanno i centrali davanti al portiere Saracco mentre i due terzini saranno Benvenga e Carullo. La coppia d’attacco dovrebbe nuovamente essere composta da Bubas e Di Piazza: spera Sorrentino (più di Messina) ma i primi due restano comunque favoriti per iniziare il derby dello Zaccheria.



