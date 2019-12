Diretta Foggia Gelbison Cilento/ Streaming video tv: satanelli favoriti (Serie D)

Foggia Gelbison Cilento, in diretta dallo stadio Pino Zaccheria, si gioca alle ore 14:30 di domenica 8 dicembre: nella 15^ giornata del girone H per il campionato di Serie D 2019-2020 i satanelli tornano in campo a pochi giorni dal ko di Coppa Italia, dalla quale sono stati eliminati ai quarti dal Città di Fasano che, vincendo ai calci di rigore, ha battuto i rossoneri per la seconda volta in stagione. In campionato il Foggia corre per la promozione diretta, e deve ancora recuperare due punti di svantaggio al Bitonto: domenica scorsa la squadra allenata da Ninni Corda ha pareggiato in casa della capolista mancando l’occasione del sorpasso, e lasciando la classifica incerta e aperta nelle prime posizioni. Oggi allo Zaccheria arriva una squadra che si trova a metà classifica, e che spera di prendersi un posto nei playoff; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Foggia Gelbison Cilento, intanto possiamo valutare quali possano essere le scelte dei due allenatori nell’analisi delle probabili formazioni.

QUOTE E PRONOSTICO

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Foggia Gelbison Cilento, ma come sempre le partite dei satanelli sono trasmesse in esclusiva dalla piattaforma Eleven Sports: potrete dunque seguire la sfida del girone H di Serie D in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e con due alternative, ovvero l’abbonamento stagionale al servizio oppure l’acquisto del singolo evento, ad un prezzo fissato all’inizio dell’annata.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA GELBISON CILENTO

In Foggia Gelbison Cilento, Corda perde Salvi ma ritrova Gerbaudo: dunque possibile una sostituzione diretta in mezzo al campo, dove Cittadino potrebbe agire come secondo interno lasciando Gentile a fare il difensore centrale in compagnia di Viscomi e Di Masi. In questo modo sarebbe confermato il 3-4-1-2 con l’avanzamento di Di Jenno a sinistra e Kourfalidis che manterrebbe la maglia da laterale destro; a fare da trequartista sarebbe dunque Staiano, favorito su Gibilterra. Fumagalli il portiere, Cannas cerca posto in attacco dove Iadaresta e Tortori restano in vantaggio. Il Gelbison Cilento di Luigi Squillante gioca con un 4-3-3 nel quale De Gregorio e Cassaro proteggono il portiere D’Agostino, con Zullo e Mautone che corrono sulle fasce laterali dando supporto alle mezzali che dovrebbero essere Caruso e Ugliaro. A tenere in mano il centrocampo ci sarà il playmaker Ousmane Diop; poi Zanghi e Orlando come attaccanti esterni a supporto della prima punta Varela, favorito su Tandara.



© RIPRODUZIONE RISERVATA