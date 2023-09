DIRETTA/ Foggia Giugliano (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si comincia! (11 settembre 2023)

DIRETTA FOGGIA GIUGLIANO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per iniziare la diretta di Foggia Giugliano, gara valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie C, girone C. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti tra le due formazioni allo stadio “Zaccheria” del capoluogo pugliese. Gli incroci tra le due compagini raccontano di una sola sfida, quella dello scorso 8 aprile 2023. In tale occasione i rossoneri padroni di casa si imposero con un perentorio 3-0 in virtù delle marcature realizzate da Ogunseye, Frigerio e Petermann, quest’ultimo su calcio di rigore.

Nella stessa stagione sportiva i due club si sono incontrati anche in terra campana, come ovvio che sia, e nell’occasione furono i gialloblù ad imporsi di misura (3-2) con i gol di Rizzo, Di Dio e Salvemini. Parola al campo adesso, perchè finalmente qui allo Zaccheria è tutto pronto e possono parlare i protagonisti della partita: la diretta di Foggia Giugliano può davvero cominciare! (Giulio Halasz)

DIRETTA FOGGIA GIUGLIANO, I PUGLIESI TORNANO A CASA

La diretta Foggia Giugliano, in programma lunedì 11 settembre alle ore 20:45, racconta della seconda giornata di Serie C Girone C per due squadre che hanno iniziato in maniera diametrale opposta questa stagione. Infatti il Foggia ha inaugurato l’annata calcistica con una sconfitta per 2-0 in casa del Taranto. Una partita rimasta in assoluta parità fino al 65′ quando Antonini ha sbloccato il match, seguito da Kanoute a cinque dal termine.

Per il Giugliano invece esordio col sorriso grazie alla giocata di Nocciolini che è valsa l’1-0 definitivo contro il Sorrento. Un primo tempo acceso con quattro ammonizioni mentre nella ripresa i cambi per il Giugliano hanno giocato un ruolo fondamentale per la vittoria finale che ha fatto partire la squadra campana con il piede giusto l’avventura in Serie C.

DIRETTA FOGGIA GIUGLIANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Foggia Giugliano sarà visibile su NOW, servizio di Sky che trasmetterà tutta la Serie C 2023/2024 prendendo il posto di Sports Eleven, protagonista in questi anni. Tutto sarà fruibili tramite l’app su qualsiasi dispositivo per visionare le partite attraverso abbonamento.

Per assistere alla diretta Foggia Giugliano in Tv sarà possibile farlo sempre tramite l’applicazione di NOW con abbonamento attivo tramite Sky. L’emittente televisiva trasmetterà sui propri canali solo alcune delle partite dei tre gironi che verranno decise man mano.

DIRETTA FOGGIA GIUGLIANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Foggia Giugliano vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Domingo, retroguardia formata da Salines, Carillo, Marzupio e Rizzo. A centrocampo vedremo impegnati invece Martini, Marino e Di Noia con Schenetti e Tounkara che daranno una mano sugli esterni a Tonin.

Risposta giuglianese col 3-5-2: Baldi in porta, retroguardia con Menna, Scognamiglio e Caldore. Nella zona nevralgica del campo Rondinella e Oyewale agiranno larghi con Labriola-Berardocco-Galdestony. In attacco Nocciolini e Sorrentino.

DIRETTA FOGGIA GIUGLIANO, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Foggia Giugliano vedono favorita la squadra di casa a 1.89 secondo Better. Il segno X del pareggio è invece dato a 3.20 mentre il 2 a 3.85.

