DIRETTA/ Foggia Giugliano video streaming tv: la partita d’andata fu spettacolare!

DIRETTA FOGGIA GIUGLIANO: TESTA A TESTA

Nella storia dei testa a testa per la diretta di Foggia Giugliano abbiamo solamente un precedente su cui fare affidamento. Stiamo ovviamente parlando della gara d’andata, terminata con un pirotecnico 3-2 in favore dei campani. Per chi si ricorderà stiamo parlando di una partita che fino al 91′ era 2-1 per il Giugliano, salvo poi passare sul 2-2 un minuto più tardi e infine 3-2 al 94′ grazie alla zampata di Salvemini.

Sandra Milo: "Non ho paura di morire"/ "L'amore con Fellini? Mai dormito con lui..."

Il Foggia si presenta a questa sfida reduce dalla vittoria con il Messina per 1-0 che ha messo fine alla striscia di due ko consecutivi incassati contro il Monterosi Tuscia e l’Audace Cerignola rispettivamente per 2-1 e 4-2. Il Giugliano invece ha di recente perso 4-0 contro il Catanzaro, squadra già promossa in Serie B. Questa sconfitta ha interrotto l’andamento positivo dei gialloblu che avevano battuto per 3-1 il Monopoli e per 4-3 la Fidelis Andria. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

Federico Fashion Style, nuova frecciatina a Lucrezia Porcu?/ "Facile approfittarsi…"

FOGGIA GIUGLIANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Giugliano non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma aggiornamenti e gol in tempo reale saranno visibili sul canale Diretta Gol) e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Foggia Giugliano sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Amici 22 Serale 2023, 4a puntata/ Diretta ed eliminato: Todaro scatena lo scontro...

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Foggia Giugliano, in diretta sabato 8 aprile 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie C. L’arrivo di Delio Rossi in panchina è coinciso con il ritorno alla vittoria per il Foggia, che superando il Messina in trasferta ha riagganciato il Picerno al quarto posto in classifica nel girone C, con la possibilità di chiudere in buona posizione la regular season in vista dei play off.

Play off che sono momentaneamente sfuggiti al Giugliano, fuori dalla top 10 del girone dopo lo 0-4 interno subito contro il Catanzaro anche se si tratta di un ko arrivato dopo due vittorie consecutive che avevano garantito la salvezza diretta al sodalizio campano. All’andata partita ricca di gol e di spettacolo che ha visto il Giugliano uscire vincitore nel confronto con il Foggia con il punteggio di 3-2.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA GIUGLIANO

Le probabili formazioni della diretta Foggia Giugliano, match che andrà in scena all0 stadio Pino Zaccheria di Foggia. Per il Foggia, Delio Rossi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Thiam; Rutjens, Kontek, Markic; Garattoni, Frigerio, Petermann, Di Noia, Rizzo; Iacoponi, Ogunseye. Risponderà il Giugliano allenato da Raffaele Di Napoli con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Viscovo; Zullo, Scognamiglio, C. Poziello; Rondinella, Felippe Martello, Ceparano, R.Poziello, Gomez; La Monica, Sorrentino.

FOGGIA GIUGLIANO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Foggia Giugliano, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Foggia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Giugliano, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.30.











© RIPRODUZIONE RISERVATA