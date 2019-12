Diretta Foggia Gladiator/ Streaming video tv: i satanelli cercano la vetta solitaria

Foggia Gladiator, in diretta dallo stadio Zaccheria di Foggia, è la partita prevista domenica 22 dicembre 2019 alle ore 14.30 e sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie D. Dopo l’ultima vittoria in casa del Francavilla, il Foggia ha piazzato un colpo importante agganciando il Bitonto in testa alla classifica del girone H. La formazione allenata da Ninni Corda ha ormai raggiunto un’ottima solidità difensiva, con soli 9 gol incassati, anche se la miglior difesa del raggruppamento resta finora proprio quella del Bitonto con sole 5 reti incassate. La Gladiator di Santa Maria Capua Vetere dopo aver perso in casa contro il Sorrento con 19 punti è scivolata di nuovo in zona play out, anche se la formazione campana si è distinta per un discreto rendimento in questa prima metà della stagione. Nel corso del suo cammino stagionale la Gladiator ha già piazzato inoltre due colpi esterni contro Gravina e Val d’Agri, mentre il Foggia finora è stato sconfitto tra le mura amiche dello stadio Zaccheria solo dal Sorrento.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Gladiator, match previsto domenica 22 dicembre 2019 alle ore 14.30 e che si disputerà presso lo stadio Zaccheria di Foggia, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA GLADIATOR

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Foggia Gladiator, match previsto oggi e che si disputerà presso lo stadio Zaccheria di Foggia, sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie D. Il Foggia allenato da Ninni Corda sceglierà il 3-5-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Fumagalli, Kourfalidis, Cittadino, Russo, Viscomi, Tortori, Salvi, Carboni, Staiano, Di Masi, Di Jenno. Risponderà la Gladiator guidata in panchina da Pasquale Borrelli con un 4-3-3 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Zagari; Landolfo, Di Finizio, Sall, Maraucci; Odje, Di Paola, Ziello; Di Pietro, Del Sorbo, Marzano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match Foggia Gladiator, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 2.00, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.10, mentre il successo in trasferta viene quotato 4.33. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.00, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 1.80.



© RIPRODUZIONE RISERVATA