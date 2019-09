Diretta Foggia Gravina/ Streaming video e tv: satanelli sul velluto? (Serie D)

Foggia Gravina va in scena alle ore 15:00 di domenica 22 settembre, valida per la quarta giornata nel girone H di Serie D 2019-2020: siamo allo Zaccheria e i satanelli sperano di prendersi la terza vittoria consecutiva, dopo aver vinto sul campo della Nocerina una sfida che, almeno sulla carta, potrebbe riproporsi più avanti per la promozione diretta. L’estate del Foggia è stata complessa: la squadra si era salvata sul campo ma poi la posizione del Palermo ha cambiato gli scenari, in più i problemi della società pugliese ha portato anche alla mancata iscrizione e così adesso i rossoneri, che nel bene e nel male sono stati protagonisti delle ultime stagioni vincendo anche la Coppa Italia Lega Pro, si ritrovano a dover nuovamente scalare le divisioni del calcio per arrivare al torneo cadetto, dove erano. Vediamo allora in che modo le due squadre si potrebbero disporre sul terreno di gioco dello Zaccheria, leggendo insieme le probabili formazioni mentre aspettiamo che abbia inizio la diretta di Foggia Gravina.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Foggia Gravina, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: quest’anno infatti le partite dei satanelli in Serie D saranno in esclusiva sul portale elevensports.it e dunque, come succede per la terza divisione, si potranno seguire in diretta streaming video. E’ possibile abbonarsi al servizio oppure, di volta in volta, acquistare il singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO FOGGIA GRAVINA

In Foggia Gravina Ninni Corda gioca con il 3-5-2: in porta va Fumagalli, protetto da una difesa nella quale Viscomi, Anelli e Salines si dispongono in linea avendo invece in Campagna e Di Jenno due giocatori che agiscono lateralmente, pronti a dare una mano in fase di non possesso. In mezzo al campo avremo la regia di capitan Gentile con Cittadino e Salvi che saranno le due mezzali; gli attaccanti dovrebbero essere Iadaresta e Tortori, che può sostituire Cannas dal primo minuto. Gravina schierato con il 4-3-3: Vicino il portiere, al centro della difesa dovremmo vedere Larosa e Marco Greco con due terzini che sono invece Ceglie e Caponero. A centrocampo Mbida fa da frangiflutti in posizione centrale con Marchese e Gogovski che potrebbero essere i due giocatori sugli interni, nel reparto avanzato Santoro da centravanti con Tagliamonte e Mangiacasale che si candidano per le fasce.



© RIPRODUZIONE RISERVATA