Diretta/ Foggia Juve Stabia streaming video tv: obiettivo quarto posto (Serie C)

DIRETTA FOGGIA JUVE STABIA: FORMAZIONI AMBIZIOSE!

Foggia Juve Stabia, in diretta domenica 19 febbraio 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia, sarà una sfida valida per la 28^ giornata del campionato di Serie C. Obiettivo quarto posto per entrambe le squadre: dopo l’ultimo pareggio sul campo del Crotone, pur positivo considerando la caratura dell’avversario, il Foggia ha visto l’Audace Cerignola superarlo in quarta piazza, con i Satanelli sconfitti anche dalla Juventus U23 nella semifinale di Coppa Italia.

La Juve Stabia insegue a -3 dal Foggia e a -4 dal Cerignola quarto, con uno 0-0 in casa contro il Taranto che non ha portato l’auspicata svolta, con l’arrivo di Sandro Pochesci in panchina che non ha permesso alle Vespe di trovare l’agognato cambio di passo. All’andata 1-1 tra Juve Stabia e Foggia con i pugliesi che hanno anche eliminato i campani dalla Coppa Italia, ultimo precedente allo “Zaccheria” datato 26 settembre 2021, anche in quel caso pareggio per 1-1 il risultato finale.

FOGGIA JUVE STABIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Juve Stabia non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma ci sarà comunque la possibilità di seguire su Sky nel contenitore Diretta Gol aggiornamenti e gol in diretta) e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Foggia Juve Stabia sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA JUVE STABIA

Le probabili formazioni della diretta Foggia Juve Stabia, match che andrà in scena allo stadio Pino Zaccheria di Foggia. Per il Foggia, Fabio Gallo schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nobile; Garattoni, Di Pasquale, Rizzo; Leo, Petermann, Frigerio, Costa; Schenetti; Iacoponi, Ogunseye. Risponderà la Juve Stabia allenata da Sandro Pochesci con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Barosi, Maggioni, Cinaglia, Caldore, Mignanelli; Scaccabarozzi, Maselli, Ricci; D’Agostino, Pandolfi, Silipo.

FOGGIA JUVE STABIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Foggia Juve Stabia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Foggia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Juve Stabia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.75.











