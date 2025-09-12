Diretta Foggia Latina streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita che si gioca per il girone C di Serie C.

DIRETTA FOGGIA LATINA: SATANELLI IN CARBURAZIONE!

Dallo Zaccheria la diretta Foggia Latina ci fa compagnia venerdì 12 settembre con inizio alle ore 20:30, nella quarta giornata del girone C di Serie C 2025-2026 si affrontano due squadre che avrebbero tutto per puntare un posto nei playoff ma devono ancora dimostrare di poterlo fare, come visto nei primi due impegni.

Tra le altre cose il Foggia deve sopperire a tre punti di penalizzazione, che potrebbero pesare non poco: li ha cancellati subito con la vittoria sul Sorrento, ma poi ha perso di misura a Giugliano e dunque rimane al guado, per ora squadra equilibrata con un gol segnato e uno subito, senza osare troppo potremmo dire.

Il Latina dal canto suo sta facendo ancora peggio: lo 0-6 incassato a Catania è inequivocabile e segno di una difficoltà di fondo che si è palesata anche nella sconfitta interna contro il Picerno, dunque le fatiche sono già parecchie.

Ecco allora che la diretta Foggia Latina è una partita nei bassifondi della classifica del girone C, anche se è presto per definirlo un match fondamentale per la salvezza; come detto le aspettative sarebbero ben altre, adesso noi con calma e aspettando il calcio d’inizio proviamo a scoprire le probabili formazioni in una serata delicatissima per entrambe le squadre in campo.

FOGGIA LATINA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta Foggia Latina in tv è disponibile a tutti gli abbonati di Sky Sport, in diretta streaming video potrà essere seguita dai clienti di Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA LATINA

Ecco Delio Rossi e il suo 3-5-2 nella diretta Foggia Latina: Staver, Francesco Rizzo e Buttaro restano i tre difensori a proteggere il portiere Borbei, può cambiare l’esterno sinistro con Panico e Olivieri che insidiano Morelli e Winkelmann per una spinta maggiore, a destra invece Valletti rimane favorito così come Garofalo; Castorri e Petermann in mezzo, davanti Daniel Fossati è l’ultimo arrivato e non ha giocato a Giugliano ma potrebbe farlo questa sera, D’Amico e Bevilacqua rischiano il posto anche perché bisogna considerare la presenza di Cheik Sylla.

Alessandro Bruno schiera il Latina con un 3-4-2-1 nel quale Pannitteri e Riccardi (con Quieto e Fasan di backup) dovrebbero portarsi alle spalle di Parigi che rimane in vantaggio su Ekuban come prima punta, a centrocampo invece agiscono Hergheligiu e uno tra De Ciancio e Pellitteri con la collaborazione degli esterni, qui Porro e Ercolani potrebbero avere un turno di riposo, almeno uno dei due, con l’inserimento di Pace. In difesa comanda sempre il capitano Marenco; con lui ecco Parodi e Calabrese ma Dutu rimane un’opzione valida per iniziare la partita, il portiere senza discussioni sarà ancora Mastrantonio.