DIRETTA FOGGIA LECCO/ Video streaming Rai 2: 14 precedenti, ma l’ultimo è 15 anni fa (13 giugno 2023)

DIRETTA FOGGIA LECCO: I TESTA A TESTA

I precedenti che ci introducono alla diretta di Foggia Lecco sono 14, ma bisogna specificare: intanto, soltanto due di questi sono andati in scena nel terzo millennio e il più recente risale ormai a 15 anni e mezzo fa, nel girone A di Serie C1. Gli altri li troviamo tra il 1962 e il 1973, dunque sono poco indicativi; ne abbiamo due in Serie A a conferma della storia di questi due club, il bilancio complessivo ci parla di cinque vittorie del Lecco, tre del Foggia e di conseguenza sei pareggi. Nel 2007-2008 come detto le ultime sfide, entrambe terminate per 2-1 in favore della squadra di casa: allo Zaccheria avevano risolto un rigore di Ivan Tisci e la rete di Giovanni Ignoffo, a ribaltare l’iniziale vantaggio bluceleste firmato da Gianluca Savoldi – anche lui dal dischetto.

Vale poi la pena ricordare che l’ultima volta in cui il Lecco ha vinto a Foggia è anche l’unica in cui questo è capitato: parliamo di un 2-1 andato in scena nel dicembre 1968, per il campionato di Serie B. Virginio Canzi e Renato Gavinelli avevano messo a segno le due reti lombarde, nel finale Nello Saltutti aveva accorciato le distanze per un Foggia allenato da Tommaso Maestrelli, che di lì a qualche anno sarebbe andato a vincere lo scudetto sulla panchina della Lazio. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FOGGIA LECCO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Lecco sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Due, una ribalta di lusso per la Serie C, oltre che sul canale 203 della piattaforma satellitare (Sky Sport Football), quindi sarà triplice la diretta streaming video di Foggia Lecco, dal momento che sarà visibile per tutti tramite Rai Play oppure ai rispettivi abbonati tramiti i servizi di Sky Go oppure della piattaforma Eleven. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI FOGGIA LECCO

FOGGIA LECCO: PUGLIESI FAVORITI!

Foggia Lecco, in diretta dallo stadio Pino Zaccheria della città pugliese alle ore 21.30 di questa sera, martedì 13 giugno 2023, sarà la partita d’andata della finale dei playoff di Serie C 2022-2023. Erano partite 28 squadre in questa lunga maratona dei playoff, ne sono rimaste solamente due e sinceramente la diretta di Foggia Lecco è un epilogo che era poco prevedibile, ma sono rimasti pugliesi e lombardi a contendersi l’ultima promozione in Serie B, con il verdetto che arriverà domenica nella partita di ritorno a Lecco – ma naturalmente già l’andata potrebbe indirizzare la sfida.

Siamo arrivati alla diretta di Foggia Lecco con il brivido nelle due semifinali, decise entrambe solamente ai calci di rigore: i pugliesi hanno avuto la meglio dal dischetto contro il Pescara dopo un doppio pareggio per 2-2, mentre i lombardi hanno compiuto una piccola impresa vincendo per 0-1 a Cesena dopo la sconfitta casalinga per 1-2 all’andata e poi hanno conquistato la finale appunto dal dischetto. Meglio allora non sbilanciarsi in troppi pronostici, siamo però davvero curiosi di scoprire che cosa ci dirà la diretta di Foggia Lecco…

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA LECCO

Diamo anche uno sguardo alle probabili formazioni per la diretta di Foggia Lecco. L’allenatore rossonero Delio Rossi dovrebbe scegliere il modulo 3-5-2, con questi possibili undici titolari: Dalmasso in porta, protetto dai tre difensori Leo, Di Pasquale e Rizzo; a centrocampo invece potremmo vedere Bjarkason, Frigerio, Schenetti, Petermann e Costa da destra a sinistra in una folta linea a cinque; infine, i due attaccanti del Foggia dovrebbero essere Peralta e Ogunseye dal primo minuto.

La risposta del Lecco e del suo allenatore Luciano Foschi si dovrebbe invece concretizzare in un modulo 3-4-3, nel quale indichiamo i seguenti undici possibili titolari: Melegrati in porta; davanti a lui i tre difensori Lepore, Bianconi e Celjak; a centrocampo potrebbero essere Giudici, Girelli, Zuccon e Zambataro da destra a sinistra; infine, le ali Buso e Tordini potrebbero affiancare il centravanti Pinzauti nel tridente d’attacco del Lecco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Foggia Lecco, in base alle quote dell’agenzia Snai. I padroni di casa pugliesi partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,87, mentre in caso di pareggio si salirà a quota 3,40 per il segno X, infine una vittoria esterna del Lecco varrebbe 3,80 volte la posta in palio per chi crederà nel segno 2.

