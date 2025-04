DIRETTA FOGGIA MESSINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, ancora pochi minuti e potremmo immergerci nella diretta di Foggia Messina. Ma prima di partire con il commento live vediamo insieme qualche dato per capire chi tra le due compagini avrà o meno il favore del pronostico scientifico anche in base ai trend che le statistiche mettono in mostra. Iniziamo con i pugliesi, squadra che difende molto basa a 22 metri dalla porta per attaccare poi in contropiede come mostra il dato sui 36 cross progressivi per ogni weekend, anche se in attacco abbiamo una media di 1,2 reti ogni novanta minuti.

Sul fronte ospite invece il Messina si difende basso, ma per sfruttare la costruzione dal basso come mostra il dato sui 400 passaggi tentati ogni weekend, quindi bisogna fare attenzione perché i pugliesi contro squadre che nascondo il pallone subiscono in media un gol a partita. Andrà cosi anche stavolta? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Foggia Messina, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA FOGGIA MESSINA, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Foggia Messina? Potrete farlo abbonandovi al pacchetto Calcio di Sky. La diretta streaming invece sarà visibile di conseguenza sull’applicazione di sky Go.

GARA DI BASSA CLASSIFICA

Ci siamo, la diretta Foggia Messina ci svelerà quale delle due squadre tornerà a casa con i tre punti da questo scontro diretto. Appuntamento sabato 19 aprile 2025 alle ore 18:30 allo stadio Pino Zaccheria della città pugliese.

Il Foggia sono in un periodo molto complicato, come raccontano le cinque sconfitte consecutive contro Audace Cerignola, Cavese, Juventus U23, Casertana e Crotone. L’ultima vittoria è data 9 marzo, nella sfida col Sorrento.

Il Messina invece ha visto un po’ di luce verso fine marzo con i successi contro Giugliano e Altamura, ma nel complesso stiamo parlando di una squadra che ha perso cinque delle ultime otto partite, decisamente troppe per pensare di salvarci.

LE PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA MESSINA

Il Foggia scenderà in campo con il modulo 4-3-3 con De Lucia in porta, difeso da Silvestro, Parodi, Camigliano e Salines. A centrocampo spazio a Pazienza, Da Riva e Gala con Zunno, Santaniello e Emmausso in avanti.

Per il Messina stesso identico assetto tattico con Krapikas tra i pali, protetto dal quartetto Gyamfi, Gelli, Dumbravanu e Ingrosso. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Garofalo, Petrucci e Crimi mentre Pedicillo, Luciani e Tordini in attacco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FOGGIA MESSINA

La vittoria del Foggia è quotata a 1.63 dunque vanno considerati i favoriti contro il 2 fisso del Messina a 4.85 e la X a 3.70. Gol a 2.02, No Gol a 1.68.