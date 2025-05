DIRETTA FOGGIA MESSINA (RISULTATO 1-0), SICILIANI IN DIFFICOLTA’

Prosegue la diretta testuale del match valido per il campionato di serie C tra Foggia e Messina e la sfida si è sbloccata grazie ad una rete di Emmausso che ha fatto letteralmente esplodere lo Zaccheria. Ricordiamo che ora servono due gol al Messina per riuscire a salvarsi. I siciliani sembrano aver accusato il colpo dopo lo svantaggio.

Al minuto 25 ci prova ancora il Foggia con Emmausso in girata ma il tiro è troppo debole per il portiere. Padroni di casa all’attacco e ospiti in difficoltà, al minuto 29 ci prova Sarr dopo una bella azione rossonera e Krapikas salva bloccando la palla ed evitando la fine in anticipo della gara. Forcing del Foggia e Messina davvero in grande difficoltà (Agg. Mario Tramo)

DOVE VEDERE LA DIRETTA FOGGIA MESSINA: LE INFO STREAMING, VIDEO E TV

Non perderti neanche un istante della diretta Foggia Messina abbonandoti a Sky o a Now per vederla dall’inizio alla fine. Gli iscritti potranno decidere se impiegare Sky Go o Now TV come applicazione per connettersi e seguire la gara. Ricordiamo che il confronto sarà proposto pure in televisione dall’emittente satellitare.

DIRETTA FOGGIA MESSINA (RISULTATO 1-0), SI SBLOCCA IL MATCH

Prosegue la diretta testuale del match valido per il campionato di serie C tra Foggia e Messina con i siciliani che – consapevoli di dover obbligatoriamente vincere – sono partiti più forte che mai. Gara molto tesa con le due squadre che appaiono nervose e al minuto 7 ammonito Chiarella per un fallo da dietro su Zunno. Intanto prova a farsi vedere il Foggia.

Lancio di Tascone e i rossoneri ci provano, ma la difesa ospite è brava a chiudere. Al minuto 15 grande chance Foggia con Emmausso che prova il tiro da posizione ravvicinata, un difensore chiude in corner. Minuto 18 e gol Foggia: cross rasoterra per Emmausso e l’attaccante si gira liberandosi del difensore e insacca all’angolino con un grande tiro di sinistro. Foggia in vantaggio (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA FOGGIA MESSINA (RISULTATO 0-0), OSPITI ALL’ATTACCO

Comincia la diretta testuale del match valido per il ritorno dei Playout di serie C tra Foggia e Messina con i padroni di casa che possono vincere e anche pareggiare per mantenere la categoria, causa classifica migliore. All’andata fini 0 a 0 ed ora i siciliani dovranno fare qualcosa in più, intanto comincia ufficialmente la sfida.

Parte all’attacco il Messina con Chiarella che ci prova subito e la difesa chiude in extremis dopo due minuti. Partono forte i siciliani mentre il Foggia ha qualche difficoltà. Minuto 3, retropassaggio sbagliato di Parodi e quasi non ne approfitta l’attaccante, il portiere esce e chiude non senza difficoltà, si gioca subito a ritmi abbastanza alti (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA FOGGIA MESSINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Foggia Messina? I padroni di casa segnano in media 0.97 gol a partita, un dato che testimonia le difficoltà in fase di finalizzazione. Ma il Messina, nonostante un attacco ancora più sterile (0.83 gol segnati di media), riesce a raccogliere molti più risultati grazie a una tenuta difensiva superiore: appena 1.46 gol subiti a gara contro l’1.51 del Foggia, che paga pesantemente una retroguardia troppo spesso disattenta. Il dato sulle vittorie è eloquente: solo il 20% per il Foggia, addirittura meno per il Messina (17.14%), eppure i siciliani hanno ben 11 partite concluse con la porta inviolata, contro le sole 7 dei pugliesi.

In sostanza, il Messina quando regge dietro sa portare a casa il risultato, mentre il Foggia tende a concedere qualcosa in più nei momenti decisivi. Le statistiche sugli Over evidenziano un andamento piuttosto altalenante. Il Foggia tocca il 65.71% di partite con almeno due reti, mentre il Messina si ferma al 48.57%. Anche l’Over 2.5 è più frequente tra i rossoneri (45.71%), segno di una squadra più caotica e aperta agli sbilanciamenti. Quando si tratta di entrambe le squadre a segno, il 48.57% delle gare del Foggia finisce con almeno un gol per parte, stesso identico dato del Messina, a conferma di una certa simmetria negli esiti nonostante stili differenti. Ora via al commento live della diretta di Foggia Messina, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

AGLI OSPITI SERVE UNA VITTORIA

Comincia sabato 17 maggio 2025 alle ore 15:00 la diretta Foggia Messina. Presso lo Stadio Pino Zaccheria si riparte dal pareggio senza reti maturato nella gara d’andata per decretare chi rimarrà in Serie C tra queste due formazioni. Avendo pareggiato qualche giorno fa, ai pugliesi adesso è sufficiente terminare l’incontro evitando la sconfitta poichè hanno acquisito il diritto di mantenere la categoria in questo modo essendosi piazzati meglio in campionato alla fine della stagione regolare rispetto agli ospiti.

I siciliani hanno chiuso il campionato al diciassettesimo posto con trentuno punti, solo uno in meno rispetto alla Casertana che non ha dovuto affrontare questo percorso anche a fronte di quanto accaduto a Turris e Taranto. Le due società sono state escluse a torneo in corso per le ripetute inandempienze amministrative che hanno portato allo svolgimento di un solo playout nel girone C per la stagione 2024/2025 che si sta ormai ufficialmente per concludere.

DIRETTA FOGGIA MESSINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Foggia Messina ci aspettiamo che il tecnico di casa, ovvero mister Gentile, non si discosti dall’impiego del modulo 4-3-3 con Perina, Salines, Dutu, Felicioli, Parodi, Pazienza, Tascone, Gala, Zunno, Touho e Sarr dall’inizio. Nemmeno l’allenatore dei giallorossi Gatto sembra essere orientato verso l’apporto di modifiche al 4-3-1-2 con Krapikas, Lia, Dumbravanu, Gelli, Haveri, Buchel, Garofalo, Crimi, Petrucci, Luciani e Tordini per cominciare questo incontro.

DIRETTA FOGGIA MESSINA, LE QUOTE

Le varie agenzie di scommesse sportive sembrano puntare il dito verso i pugliesi se si parla di un possibile vincitore che possa emergere dalle quote fornite per l’esito finale della diretta Foggia Messina. Stando a bookmakers come Sisal, ad esempio, la vittoria dei rossonero è quotata a 2.35 mentre il successo dei giallorossi è fissato invece a 2.90. Per il momento alla vigilia il punteggio meno probabile risulta essere il pareggio, con il segno x pagato a 3.10.