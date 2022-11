Diretta/ Foggia Messina, streaming video tv: Vuthaj vs Catania (Serie C)

DIRETTA FOGGIA MESSINA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Foggia Messina, in diretta mercoledì 30 novembre 2022 alle ore 14.30 presso lo Stadio Pino Zaccheria di Foggia, sarà una sfida valida per la 16^ giornata del campionato di Serie C. Caccia ai tre punti per due squadre che hanno obiettivi diversi, ma la stessa voglia di tornare a esultare per una vittoria.

Il Foggia occupa il decimo posto con 19 punti in quindici gare, frutto di cinque vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte. La compagine pugliese è reduce dal pareggio esterno per 1-1 contro il Monterosi Tuscia. Il Messina, invece, condivide l’ultimo posto con la Viterbese a quota 11 punti, raccolti grazie a tre vittorie, due pareggi e dieci sconfitte. I siciliani sono reduci dal ko interno per 0-1 contro la Turris.

FOGGIA MESSINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Messina non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA MESSINA

Passiamo adesso ai probabili undici della diretta Foggia Messina. Iniziamo la nostra analisi con i rossoneri, in campo con l’ormai consolidato 3-5-2: Domingo, Sciacca, Di Pasquale, Rizzo, Nicolao, Frigerio, Petermann, Di Noia, Costa, Peralta, Ogunseye. Passiamo adesso alla compagine siciliana, in campo con il 3-4-3: Daga, Berto, Trasciani, Angileri, Fofana, Iannone, Fiorani, Fazzi, Grillo, Catania, Balde.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Foggia Messina vedono nettamente favorita la formazione pugliese. Andiamo a scoprire i numeri dell’1-X-2 grazie ai bookmakers di Eurobet: la vittoria del Foggia è a 1,80, il pareggio è a 3,50, mentre il successo del Messina paga 4,20 volte la posta. Passiamo adesso alle quote sul numero di gol: Under 2,5 a 1,68 e Over 2,5 a 2,05. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,90 e 1,82.

