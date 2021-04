DIRETTA/ Foggia Monopoli video streaming tv: satanelli con vantaggio nei precedenti

DIRETTA FOGGIA MONOPOLI: I TESTA A TESTA

Siamo impazienti di dare la parola al campo per la diretta di Foggia Monopoli, recupero della 34^ giornata di campionato: pure prima vediamo che ci riserva anche lo storico che unisce i due club. Dati alla mano possiamo oggi parlare di ben 15 precedenti ufficiali, questi segnati dal 1984 a oggi e sempre per il terzo campionato nazionale: nel complesso emergono dunque per tale scontro diretto 8 vittorie dei saltarelli e solo 4 affermazioni dei gabbiani, con anche tre pareggi. Aggiungiamo che l’ultimo precedente ufficiale segnato tra Foggia e Monopoli risale alla 15^ giornata del campionato della Serie C ancora in corso, occorso a dicembre. Allora al Veneziani fu colpo rossonero col risultato di 3-2, grazie ai gol di Curcio e Garofalo. (agg Michela Colombo)

DIRETTA FOGGIA MONOPOLI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per la diretta di Foggia Monopoli sarà come sempre quello di Eleven Sports, la piattaforma digitale che trasmette in diretta streaming video tutte le partite del campionato di Serie C, su abbonamento oppure acquistando il singolo evento. L’incontro infatti non rientra nella diretta tv in pay-per-view Sky di una selezione di partite del campionato di Serie C.

FOGGIA MONOPOLI: SFIDA AD ALTA TENSIONE!

Foggia Monopoli, in diretta mercoledì 21 aprile 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia, sarà una sfida valevole per il recupero della quindicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Derby pugliese con i rossoneri che sono comunque ormai certi della qualificazione ai play off, pur essendo stati sconfitti in casa, per giunta in superiorità numerica, dalla Paganese. Ma il Foggia al ritorno tra i professionisti è riuscito sicuramente a guadagnarsi un importante spazio ed ora è pronto a giocarsi la post season, alla quale spera ancora di partecipare il Monopoli.

Vincendo questo recupero infatti i Gabbiani si porterebbero a -1 dalla Casertana decima, ma in questa rincorsa pesa proprio la sconfitta dei biancoverdi di due partite fa nello scontro diretto contro la Casertana stessa, alla quale ha fatto seguito un altro gol contro il Potenza: per la squadra allenata da Beppe Scienza questa potrebbe essere davvero l’ultima chiamata per agganciare la zona play off.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA MONOPOLI

Le probabili formazioni della sfida tra Foggia e Monopoli allo stadio Pino Zaccheria. I padroni di casa allenati da Marco Marchionni scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Galeotafiore; Kalombo, Vitale, Salvi, Rocca, Di Jenno; Curcio, Dell’Agnello. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Beppe Scienza con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Taliento; Arena, Bizzotto, Mercadante; Zambataro, Paolucci, Vassallo, Piccinni, Guiebre; Bunino, De Paoli.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Foggia Monopoli, quindi possiamo andare a vedere cosa dicono le quote ufficiali per questa partita di Serie C. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 1.95 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.15 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 3.70 volte l’importo investito con questo bookmaker.



