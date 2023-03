DIRETTA/ Foggia Monterosi video streaming tv: è solamente il quarto incrocio

DIRETTA FOGGIA MONTEROSI: TESTA A TESTA

La diretta di Foggia Monterosi è solo al quarto episodio nella sua storia: le due squadre infatti non si erano mai affrontate prima della stagione 2021-2022, quando si sono ritrovate nel girone C di Serie C. Sicuramente curioso il quadro: solo pareggi, dunque stiamo ancora aspettando che una squadra prevalga sull’altra. L’unica partita disputata allo Zaccheria è quella del dicembre di due anni fa: quel giorno era finita 1-1, Monterosi in vantaggio con Emanuele Adamo all’ora di gioco e beffardamente raggiunto al 90’ dal pareggio di Andrea Rizzo Pinna.

Allo stesso modo è terminata la partita che le due squadre hanno disputato lo scorso 27 novembre a campi invertiti, mentre nell’agosto 2021 il campionato di Serie C di Foggia e Monterosi era iniziato con uno 0-0 in terra campana. Possiamo aggiungere che Leonardo Menichini, che due mesi più tardi sarebbe diventato l’allenatore del Monterosi, ha sfidato il Foggia per quattro volte in carriera: due di queste le abbiamo ovviamente ricordate, ma incredibilmente anche le altre due partite sono terminate in parità quando il pisano allenava la Salernitana, e nella stagione 2014-2015 (sempre Serie C) aveva pareggiato 1-1 qui allo Zaccheria (raggiunto al 90’ da Pietro Iemmello dopo il gol di Caetano Calil) e 2-2 all’Arechi, vale la pena ricordare che quei satanelli erano sotto la guida di Roberto De Zerbi. (agg. di Claudio Franceschini)

FOGGIA MONTEROSI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Monterosi non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Foggia Monterosi sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Foggia Monterosi, in diretta alle ore 14.30 di sabato 25 marzo 2023 allo stadio Pino Zaccheria di Foggia, è una gara valida per la 34° giornata del girone C di Serie C. Punti pesanti, anzi pesantissimi, quelli in palio questo pomeriggio tra pugliesi e laziali.

Il Foggia è quinto in classifica con 52 punti, frutto di quindici vittorie, sette pareggi e undici sconfitte. Rossoneri reduci da un periodo di alti e bassi, nell’ultimo turno è arrivato il ko per 4-2 contro l’Audace Cerignola. Il Monterosi, invece, è diciottesimo a quota 33 punti, a -3 dalla salvezza diretta. Nell’ultima giornata è arrivato uno 0-0 contro la Fidelis Andria.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA MONTEROSI

Qualche dubbio da valutare per gli allenatori della diretta Foggia Monterosi, andiamo a dare uno sguardo ai probabili undici. Partiamo dai Satanelli, Somma conferma il 3-5-2: Ngagne, Leo, Di Pasquale, Rizzo, Garattoni, Petermann, Frigerio, Costa, Peralta, Iacoponi, Ogunseye. Passiamo adesso alla compagine della Tuscia, schierata con il 3-4-2-1: Forte, Mbende, Giordani, Piroli, Verde, Lipani, Parlati, Di Renzo, Vitali, Tonin, Costantino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Foggia favorito sul Monterosi secondo i bookmakers. Prendiamo spunto dalle quote per le scommesse di Eurobet: la vittoria del Foggia è a 1,57, il pareggio è a 3,65, mentre il successo del Monterosi paga 5,80 volte la posta. Passiamo adesso alle giocate sul numero di reti: Under 2,5 a 1,62 e Over 2,5 a 2,10. Infine spazio a Gol e No Gol, rispettivamente a 2,10 e 1,65.

