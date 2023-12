DIRETTA/ Foggia Monterosi Tuscia video streaming tv: due X l’anno scorso (Serie C, oggi 23 dicembre 2023)

DIRETTA FOGGIA MONTEROSI TUSCIA: TESTA A TESTA

Gli scontri storici prima di questa diretta di Foggia Monterosi Tuscia sono limitati alla scorsa stagione, quando il Monterosi ha celebrato la sua prima storica promozione in Serie C. In quei confronti, il Foggia, guidato all’epoca da Zeman, ha registrato due pareggi nei match di campionato: un 0-0 nell’incontro di andata e un 1-1 nella gara di ritorno. La stagione ha visto entrambe le squadre competere in incontri intensi e combattuti. Nel primo confronto, il tabellone è rimasto bloccato sullo 0-0, evidenziando la parità e la competizione serrata tra le due formazioni.

Nel secondo incontro, la partita ha visto un gol da entrambe le parti, con Rizzo Pinna a segno per il Foggia e Adamo per il Monterosi. Questi risultati confermano la capacità delle squadre di competere ad alto livello e stabiliscono un punto di partenza per eventuali futuri scontri. Con la storia in evoluzione tra Foggia e Monterosi Tuscia, i tifosi possono aspettarsi ulteriori capitoli emozionanti in questa giovane ma intrigante rivalità calcistica. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA FOGGIA MONTEROSI TUSCIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Monterosi Tuscia sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Foggia Monterosi Tuscia in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PUGLIESI FAVORITI

Foggia Monterosi Tuscia, in diretta naturalmente dallo stadio Pino Zaccheria della città pugliese, è in programma alle ore 18.30 di questa sera, sabato 23 dicembre 2023, per la diciannovesima giornata del girone C di Serie C. Appena prima di Natale, si completa il girone d’andata della stagione regolare: la diretta di Foggia Monterosi Tuscia sulla carta dovrebbe essere l’occasione perfetta per i padroni di casa per passare un Natale sportivamente sereno, dal momento che un Foggia comunque non straordinario (22 punti in classifica) ospita il fanalino di coda Monterosi Tuscia, ultimo con appena 10 punti.

Per il Foggia questa è evidentemente una partita da vincere, perché dopo la sconfitta contro l’Audace Cerignola sarebbe un guaio non fare il pieno in casa contro l’ultima: dal rilanciarsi verso i playoff a doversi guardare alle spalle il passo è molto breve in Serie C, il Foggia dovrà evitarlo vincendo. Quanto al Monterosi Tuscia, domenica è arrivato un divertente pareggio contro la Turris che ha dimostrato almeno come la squadra sia viva, però per la svolta servirebbe un risultato di prestigio come un colpaccio esterno su un campo blasonato. Sarà possibile, oppure la diretta di Foggia Monterosi Tuscia andrà come previsto?

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA MONTEROSI TUSCIA

Scopriamo adesso insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Foggia Monterosi Tuscia. In un momento particolarmente complicato per i rossoneri, parliamo di un modulo 3-5-2: Garattoni è squalificato, fra i possibili titolari indichiamo Rizzo, Carillo e Riccardi nella difesa a tre davanti al portiere Nobile; a centrocampo ecco invece il folto reparto a cinque formato da Salines, Di Noia, Frigerio, Schenetti e Vezzoni; infine, i due attaccanti titolari del Foggia potrebbero essere Peralta e Tonin.

Per quanto riguarda gli ospiti, mister Fabrizio Romondini potrebbe invece schierare il Monterosi Tuscia secondo il modulo 4-3-3, nel quale indichiamo questi possibili undici titolari: il portiere Mastrantonio protetto dai quattro difensori Verde, Piroli, Giordani e Bittante (Sini è squalificato); a centrocampo il terzetto composto da Parlati, Tolomello e Frediani; infine, il tridente d’attacco potrebbe prevedere come titolari per gli ospiti Silipo e Palazzino ai fianchi del centravanti Costantino.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo uno sguardo anche alle quote per il pronostico sulla diretta di Foggia Monterosi Tuscia. Secondo l’agenzia Bwin non dovrebbe esserci storia: il segno 1 è quotato appena a 1,60, mentre poi si sale a quota 3,30 già per il pareggio e quindi per il segno X, mentre un colpaccio del Monterosi Tuscia varrebbe ben 5,25 volte la posta in palio sul segno 2.











