DIRETTA FOGGIA PAGANESE/ Streaming tv: satanelli avanti nello storico

DIRETTA FOGGIA PAGANESE: LO STORICO

La diretta di Foggia Paganese si è già giocata per altre 11 volte considerando anche i match disputati a campi invertiti. Il bilancio è nettamente in favore dei rossoneri che hanno vinto per 6 volte di cui 3 in casa e 3 in trasferta. L’unico successo dei biancoblù contro questo avversario è arrivato in casa, la squadra di Pagani dunque non ha mai vinto al Pino Zaccheria. I pareggi invece sono 4. L’ultimo successo del Foggia contro questo avversario, tra le mura amiche, ci porta a quattro anni fa quando nell’aprile del 2017 la gara si concluse col risultato di 3-1. I padroni di casa furono bravi a sbloccarla subito al terzo con una bella rete di Mazzeo. Questi fu autore del raddoppio e della personale doppietta all’inizio della ripresa. Alla rete dell’ex Deli, che metteva la ciliegina sulla torta, faceva seguito il gol della bandiera al minuto 81 di Cicerelli. L’unico successo della Paganese contro questo avversario è una sfida casalinga del settembre 2015, una gara terminata col risultato finale di 2-1. Segnarono prima Caccavallo e curiosamente poi Deli che sarebbe proprio passato ai diavoletti rossoneri. Questi ultimi trovarono la rete della bandiera al 94esimo con Sarno.

DIRETTA FOGGIA PAGANESE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per la diretta di Foggia Paganese sarà come sempre quello di Eleven Sports, la piattaforma digitale che trasmette in diretta streaming video tutte le partite del campionato di Serie C, su abbonamento oppure acquistando il signolo evento. Ricordiamo poi che ad ogni giornata c’è anche la diretta tv in pay-per-view Sky di una selezione di partite del campionato di Serie C.

TRA PLAY OFF E PLAY OUT?

Foggia Paganese, in diretta dallo stadio Pino Zaccheria della città pugliese, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 18 aprile 2021, per la trentaseiesima giornata del girone C del campionato di Serie C. Giungiamo alla diretta di Foggia Paganese con una situazione che ci parla di lotta playoff per i padroni di casa pugliesi e lotta salvezza invece per gli ospiti campani. Il Foggia arriva dalla sconfitta contro il Palermo nel recupero di mercoledì che impedisce ancora di dare certezze circa la partecipazione del Foggia ai playoff, che dovrebbero comunque essere vicinissimi.

Non conta però solo qualificarsi, ma anche ottenere la posizione migliore possibile per avere speranze di andare avanti, dunque il Foggia oggi dovrà cercare la vittoria in un turno sulla carta favorevole ai rossoneri. Infatti oggi pomeriggio arriverà a Foggia la Paganese che ha appena 27 punti in classifica e sembra destinata a giocarsi nei playout le speranze di salvezza. La squadra di Pagani infatti domenica scorsa ha perso contro il Monopoli e ora condivide il penultimo posto con il Bisceglie: riuscirà a fare l’impresa oggi o Foggia Paganese andrà secondo pronostici?

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA PAGANESE

Proviamo adesso ad analizzare le probabili formazioni di Foggia Paganese. I padroni di casa potrebbero proporre un 3-5-2 con Germinio, Anelli e Galeotafiore nella difesa a tre davanti al portiere Fumagalli; a centrocampo da destra a sinistra Kalombo, Garofalo, Rocca, Vitale e Di Jenno; infine il tandem di attaccanti con D’Andrea e Dell’Agnello. Squalificato Sbampato, anche gli ospiti potrebbero rispondere con un modulo 3-5-2 e questi titolari: Cigagna, Sirignano e Raffini nella difesa a tre davanti a Baiocco; folto centrocampo con Mattia, Onescu, Bonavolontà, Zanini e Squillace da destra a sinistra; infine Diop e Mendicino che dovrebbero essere i due attaccanti titolari per la Paganese.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Foggia Paganese in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,85, mentre poi si sale a quota 3,15 in caso di segno X per il pareggio e fino a 4,50 volta la posta in palio sul segno 2 in caso di un colpaccio esterno della Paganese.



