Diretta Foggia Paganese/ Streaming video tv: sfida equilibrata (Serie C)

DIRETTA FOGGIA PAGANESE: ZEMAN IN CALO…

Foggia Paganese, in diretta dallo stadio Pino Zaccheria della città pugliese, è in programma alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 7 novembre 2021, per la tredicesima giornata di Serie C nel girone C. Dando uno sguardo alla classifica, potremmo dire che la diretta di Foggia Paganese si presenta come una partita incerta, dal momento che i padroni di casa hanno 18 punti mentre gli ospiti campani sono immediatamente alle spalle, a quota 17 punti. Il fattore campo potrebbe dare una mano al Foggia, ma certamente la Paganese non partirà battuta.

DIRETTA/ Foggia Fidelis Andria (risultato finale 2-3): decide Di Piazza!

Nella scorsa giornata di campionato, il Foggia ha ottenuto un interlocutorio pareggio sul campo del Picerno per 1-1, mentre la Paganese arriva da un prezioso successo per 2-1 contro la Virtus Francavilla che ha proiettato i campani nella zona playoff, che logicamente è l’obiettivo anche dei rossoneri pugliesi. La posta in palio oggi sarà dunque molto ambita: che cosa succederà in Foggia Paganese?

DIRETTA/ Picerno Foggia (risultato finale 1-1) video tv: pari e patta al Curcio

DIRETTA FOGGIA PAGANESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Paganese non sarà garantita, ma possiamo naturalmente ricordare che Eleven Sports trasmette tutte le partite del campionato di Serie C in diretta streaming video, su abbonamento oppure acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA PAGANESE

Andiamo adesso ad esaminare le probabili formazioni di Foggia Paganese. Zdenek Zeman dovrebbe schierare il suo Foggia con il consueto modulo 4-3-3 nel quale Sciacca e Girasole formeranno la coppia di difensori centrali davanti ad Alastra. Petermann in cabina di regia, in attacco Ferrante sarà la punta centrale di un tridente completato dai due esterni Merkaj e Curcio.

Diretta/ Paganese Virtus Francavilla (risultato finale 2-1) video tv: decide Guadagni

Il grande ex Gianluca Grassadonia si affiderà invece per la sua Paganese ad un modulo 3-5-2 nel quale il pacchetto difensivo davanti a Baiocco sarà composto da Schiavi, Bianchi e Sbampato. Zanini e Manarelli esterni, con Tissone, Firenze e Sito nel cuore della mediana mentre in attacco potrebbe esserci Iannone al fianco di Guadagni.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Foggia Paganese secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,90, mentre poi si sale a quota 3,30 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,90 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio ospite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA