Diretta/ Foggia Palermo (Serie C) streaming video e tv: Satanelli rivelazione

DIRETTA FOGGIA PALERMO: CHE SFIDA!

Foggia Palermo, in diretta dallo stadio Pino Zaccheria di Foggia in programma domenica 6 dicembre 2020 alle ore 14.00, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone C. Per i Satanelli settimana segnata dall’attentato subito dall’ex capitano Federico Gentile, fortunatamente senza conseguenze per le persone fisiche. Una situazione che stona decisamente col buon momento della squadra, che dopo la vittoria di Viterbo si è lanciata in piena zona play off, sorpassando di due punti proprio il Palermo che ha comunque una partita disputata in meno rispetto ai pugliesi. Nel recupero di mercoledì scorso contro la Viterbese i rosanero hanno ottenuto un pirotecnico pareggio col risultato di 3-3, sicuramente sorprendente considerando che si riteneva l’occasione propizia per i siciliani, che hanno dovuto invece rincorrere nel punteggio gli etruschi: per agganciare la zona play off servirà trovare ben altra continuità.

DIRETTA FOGGIA PALERMO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Palermo sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA PALERMO

Le probabili formazioni di Foggia Palermo, sfida che andrà in scena presso lo stadio Ceravolo di Catanzaro. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Marco Marchionni con un 3-5-2: Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Galeotafiore; Kalombo, Gentile, Vitale, Salvi, Di Jenno; D’Andrea, Rocca. Gli ospiti guidati in panchina da Roberto Boscaglia schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Pelagotti; Almici, Accardi, Marconi, Crivello; Odjer, Broh; Kanoute, Rauti, Floriano; Saraniti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie B tra Foggia e Palermo queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.25, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 2.90 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.10.



