DIRETTA/ Foggia Palermo video streaming tv: rosanero con la difesa molto solida

DIRETTA FOGGIA PALERMO: LE STATISTICHE

Possiamo parlare della diretta di Foggia Palermo andando anche a leggere i numeri che hanno collezionato le due squadre. I diavoletti rossoneri sono crollati nelle ultime due giornate, in grado di raccogliere appena 2 punti nelle ultime cinque. Questo ha portato all’uscita dalla zona playoff, ora lontana un punto, e alla paura di essere risucchiati in quella playout, dietro di 7. A oggi i punti sono 33 con 8 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte. Dall’altro lato meglio vanno le cose al Palermo che nello stesso numero di match di punti ne ha fatti invece 9 e che è in sesta posizione e salda in zona playoff.

DIRETTA/ Palermo Juve Stabia (risultato finale 3-1) video tv: tris rosanero!

La squadra rosanero ha fino a questo momento collezionato 11 vittorie con 9 pari e 5 ko i punti sono 42 nove in più dei suoi avversari. Il Palermo ha fatto meglio in difesa con 21 gol incassati rispetto ai 31 dei suoi avversari. Il Foggia però ha segnato di più, i gol fatti sono 34 a 36. I migliori marcatori sono Brunori e Ferrante entrambi a 12 reti, sopra di loro in classifica per il capocannoniere ci sono Antenucci a 13 e Moro a 21.

Diretta/ Messina Foggia (risultato finale 1-1) streaming: Turchetta regala un punto

DIRETTA FOGGIA PALERMO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Foggia Palermo di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

FOGGIA PALERMO: PER ZEMAN UNA SFIDA PARTICOLARE…

Foggia Palermo, in diretta martedì 15 febbraio 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia sarà una sfida valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie C. Ambizioni da verificare in un match tra due squadre che rappresentano piazze importanti che finora, però, non hanno risposto pienamente alle aspettative. Il Palermo sta compiendo i primi passi avanti dopo l’arrivo di Silvio Baldini in panchina, l’ultimo 3-1 alla Juve Stabia ha rilanciato i rosanero al sesto posto, a -3 dalla seconda piazza in classifica.

DIRETTA/ Foggia Fidelis Andria (risultato 1-1) streaming video tv: Zeman deluso!

Non è ancora riuscito a ritornare alla vittoria invece il Foggia di Zeman, che ha pareggiato 1-1 a Messina nell’ultimo turno ottenendo la seconda “X” di fila e restando al momento ancora fuori dalla zona play off. All’andata tris del Palermo al Foggia con reti di Floriano, Brunori e Soleri, il 6 dicembre 2020 i Satanelli hanno vinto 2-0 l’ultimo precedente casalingo contro i siciliani grazie alle reti messe a segno da D’Andrea e Rocca.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA PALERMO

Le probabili formazioni della diretta Foggia Palermo, match che andrà in scena allo stadio Pino Zaccheria di Foggia. Per il Foggia, Zdenek Zeman schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alastra; Martino, Sciacca, Girasole, Rizzo; Garofalo, Di Paolantonio, Rocca; Merola, Ferrante, Curcio. Risponderà il Palermo allenato da Silvio Baldini con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Pelagotti; Accardi, Lancini, Perrotta, Giron; De Rose, Damiani; Valente, Luperini, Floriano; Brunori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Foggia Palermo allo stadio Pino Zaccheria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Foggia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo del Palermo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.



© RIPRODUZIONE RISERVATA