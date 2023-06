DIRETTA FOGGIA PESCARA/ Video streaming tv: i precedenti del match sono ben 36 (Serie C, 4 giugno 2023)

DIRETTA FOGGIA PESCARA: I TESTA A TESTA

La diretta di Foggia Pescara ha tanti precedenti, anche in epoca recente: si tratta di due squadre che hanno avuto anche il loro percorso in Serie A, pur se i satanelli vi mancano da tempo. Dal primo incrocio nel novembre 1946 – in cadetteria – le partite sono 36. Spiccano soprattutto due dati: in questa stagione, nel girone C della stagione regolare, entrambi i match si sono conclusi con la vittoria per 4-0 da parte della squadra in trasferta, e il poker del Foggia arrivato a fine gennaio ha spezzato una serie positiva del Delfino fatta di quattro vittorie e un pareggio.

I satanelli non battono il Pescara allo Zaccheria dall’aprile 2010, nel girone B di Prima Divisione Lega Pro: a risolvere la partita era stato Francesco Millesi, mentre i quattro gol degli abruzzesi a fine settembre 2022 sono stati segnati da Facundo Lescano, Lorenzo Milani, Erdis Kraja e Edoardo Vergani. Nel complesso abbiamo 16 vittorie del Pescara e 14 del Foggia, con 6 pareggi; un bilancio tutto sommato in equilibrio ma, va detto, i pugliesi hanno vinto cinque di queste partite entro il 1978 e nelle prime otto sfide, da quel momento hanno festeggiato 9 volte in 28 appuntamenti contro i 13 successi del Pescara. (agg. di Claudio Franceschini)

FOGGIA PESCARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Pescara sarà disponibile via satellite su Sky Sport, con l’alternativa che rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Foggia Pescara sarà dunque anche in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

FOGGIA PESCARA: INCROCIO TRA PASSATO E FUTURO!

Foggia Pescara, in diretta domenica 4 giugno 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia, sarà una sfida valida per l’andata delle semifinali dei play off di Serie C. Delio Rossi sfida Zdenek Zeman, sfida tra allenatori big per dare l’assalto alla Serie B. I Satanelli sono stati la rivelazione assoluta dei play off e anche contro il Crotone hanno fatto saltare il pronostico, rimontando da 2-0 a 2-2 ed eliminando la seconda classificata del girone C.

Anche il Pescara era arrivata alle spalle del Crotone ma gli abruzzesi nei play off hanno spostato pienamente lo spirito offensivo del loro allenatore, sbancando per 2-3 il campo dell’Entella e dimostrando di poter puntare alla finale. Il 29 gennaio 2023 il Foggia ha vinto 0-4 a Pescara, tracollo per i biancazzurri prima però che le due squadre si affidassero agli attuali allenatori. Curiosamente, il Pescara ha vinto con identico punteggio l’ultimo precedente a Foggia, disputato il 24 settembre 2022.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA PESCARA

Le probabili formazioni della diretta Foggia Pescara, match che andrà in scena allo stadio Pino Zaccheria di Foggia. Per il Foggia, Delio Rossi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Domingo; Kontek, Leo, Rizzo; Bjarkason, Frigerio, Petermann, Di Noia, Costa; Beretta, Peralta. Risponderà il Pescara allenato da Zdenek Zeman con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Plizzari; Cancellotti, Boben, Mesik, Crescenzi; Kraja, Aloi, Rafia; Merola, Cuppone, Delle Monache.

FOGGIA PESCARA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Foggia Pescara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida dei play off di Serie C. La vittoria del Foggia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Pescara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.











