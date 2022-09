DIRETTA/ Foggia Pescara video streaming tv: una storia ricca e gloriosa

DIRETTA FOGGIA PESCARA: IL TESTA A TESTA

Sicuramente la diretta di Foggia Pescara è una delle più interessanti nel panorama della 5^ giornata di Serie C. Due squadre accomunate dall’affetto per Zdenek Zeman, che a distanza di 30 anni le ha portate entrambe in Serie A; se invece guardiamo ai precedenti possiamo notare che l’ultima volta in cui le due società si sono incrociate è stato in Serie B nella stagione 2018-2019, e il campionato cadetto era stato teatro di una doppia sfida anche nell’anno precedente. Le ultime in Serie C invece risalgono addirittura al 2009-2010, ma anche qui si tratta di un biennio; in quelle quattro partite avevamo avuto due vittorie casalinghe per il Foggia con un successo interno del Pescara e un pareggio sempre all’Adriatico, in generale invece i satanelli non battono il Delfino da quattro partite tra cui compaiono tre sconfitte (consecutive), tra queste anche un clamoroso 5-1 con cui il Pescara (allenato appunto da Zeman) aveva aperto il campionato di Serie B 2017-2018.

L’ultima vittoria esterna del Pescara è del gennaio seguente grazie al gol messo a segno da Leonardo Mancuso, quando mancava un minuto al termine del primo tempo; il Foggia ha festeggiato allo Zaccheria, per l’ultima volta, nell’aprile 2010 e dunque in Serie C, era una squadra che doveva salvarsi contro un’altra destinata alla promozione, a risolvere era stato Francesco Millesi. (agg. di Claudio Franceschini)

FOGGIA PESCARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Pescara è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 251 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

IN EQUILIBRIO

Foggia Pescara, in diretta sabato 24 settembre 2022 alle ore 20.30 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia, sarà una sfida valida per la 5^ giornata del campionato di Serie C. Satanelli incostanti in questo avvio di campionato, dopo due sconfitte in partenza il Foggia aveva rialzato la testa battendo in casa la Virtus Francavilla nel turno infrasettimanale, ma poi non è riuscito ad andare oltre un pareggio per 1-1 nella successiva trasferta sul campo del Potenza.

Il Pescara invece è riuscito a riscattarsi dopo lo scivolone interno contro il Crotone, prima sconfitta in campionato per gli abruzzesi che hanno raggiunto comunque quota 9 punti battendo nell’ultimo turno la Viterbese in trasferta, successo di misura firmato da un gol di Mora. Ultimo precedente allo “Zaccheria” tra Foggia e Pescara datato 10 febbraio 2019, 1-1 il risultato finale. Ultimo successo foggiano l’1-0 del 25 aprile 2010, ultima vittoria pescarese lo 0-1 del 20 gennaio 2018 in Serie B. Nella stagione 1992/93 le due squadre si sono affrontate anche in Serie A, a Foggia vinsero di misura i padroni di casa grazie a un rigore di Oberdan Biagioni.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA PESCARA

Le probabili formazioni della diretta Foggia Pescara, match che andrà in scena allo stadio Pino Zaccheria di Foggia. Per il Foggia, Roberto Boscaglia schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nobile; Leo, Malomo, Sciacca, Costa; Di Noia, Petermann; Peralta, Schenetti, D’Ursi; Vuthaj. Risponderà il Pescara allenato da Alberto Colombo con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Plizzari, Cancellotti, Ingrosso, Brosco, Milani, Gyabuaa, Mora, Kraja, Tupta, Lescano, Cuppone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FOGGIA PESCARA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Foggia Pescara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Foggia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Pescara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.

