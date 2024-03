Diretta/ Foggia Picerno, streaming video tv: i rossoneri vogliono tornare a vincere (Serie C, 6 marzo 2024)

DIRETTA FOGGIA PICERNO, OSPITI AL TERZO POSTO

La diretta Foggia Picerno, in programma mercoledì 6 marzo alle ore 18:30 racconta della 30esima giornata di Serie C Girone C. I rossoneri hanno interrotto la striscia di tre vittorie consecutive maturata contro Monopoli, Brindisi e Crotone avendo perso 1-0 contro il Benevento. Il Foggia non perdeva dall’11 febbraio, 2-0 dalla Turris.

Il Picerno continua a fare punti, ma senza vincere. Infatti nelle ultime quattro partite sono arrivati tre punti: 0-0 con il Crotone, 2-2 a Messina e infine 0-0 col Monopoli. L’ultima vittoria è stata quella contro il Sorrento in Campania per 2-0. Il distacco tra le due squadre è di 16 punti in favore del Picerno, al terzo posto.

FOGGIA PICERNO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Foggia Picerno sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Foggia Picerno sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

FOGGIA PICERNO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Foggia Picerno vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. in porta Perina, difesa a quattro con Silvestro, Riccardi, Ercolani e Salines. A centrocampo spazio a Vezzoni, Odjer e Tascone con Millico, Santaniello e Rolando in attacco.

Risponde il Picerno con l’assetto tattico 4-2-3-1. Tra i pali Merelli, difeso qualche metro più avanti dal quartetto Pagliai, Gilli, Cadili e Guerra. In mediana troviamo il duo Gallo-Pittaresi con Albertini, Albadoro e Esposito a comporre la batteria di trequartista. Unica punta Santarcangelo.

FOGGIA PICERNO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Foggia Picerno favorita la squadra di casa a 2.35. Secondo sisal, la X è data a 2.90 mentre il 2 fisso a 3.05.

L’Over 2.5 viene offerto a 2.55, molto più alto dell’Under a 1.41. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.10 e 1.64.

