Diretta/ Foggia Potenza (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via! (Serie C, 10 dicembre 2023)

DIRETTA FOGGIA POTENZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

La diretta della sfida che pone di fronte Foggia Potenza sta per iniziare in attesa della sfida dimostriamo le statistiche più interessanti di questo match. Padroni di casa che si ritrovano al 12esimo posto in classifica con 21 punti in campionato. Una vittoria oggi potrebbe significare riacciuffare il treno dei play-off che nel corso delle ultime partite è stato abbandonato. La formazione rossonera sta faticando soprattutto dal punto di vista dei gol. Solamente 15 reti da inizio campionato che la proiettano al terzo posto delle classifiche dei peggiori attacchi di questo campionato.

Video/ Potenza Taranto (1-2) gol e highlights: Kanoute trascina Capuano al settimo posto (4 dicembre 2023)

Peggio hanno fatto solamente Messina e Brindisi rispettivamente con 14 e 11. Dall’altra parte del campo scende il Potenza che in trasferta si presenta come la formazione ad aver raccolto meno punti lontano da casa. Un solo pareggio per il Potenza e sette sconfitte lontano da casa. Potenza che non potrà fare conto sul proprio bomber Salvatore Caturano, espulso nell’ultima di campionato e che salterà questa delicata sfida. In assenza del bomber, l’attacco verrà sorretto da Giovanni Volpe, classe 2002. (Marco Genduso)

Diretta/ Casertana Foggia (risultato finale 2-1): accorcia Schenetti! (4 dicembre 2023, Serie C)

FOGGIA POTENZA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Foggia Potenza sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Foggia Potenza sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

FOGGIA POTENZA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Foggia Potenza evidenzia due formazioni che tra il 2021 e 2023 si sono ritrovate contro in cinque occasioni. L’ago della bilancia in queste cinque sfide pende dalle parti del Foggia che ha ottenuto ben due successi contro l’unica vittoria dei lucani. Le restanti due partite sono terminate in pareggio. La prima sfida da analizzare e quella giocata il 5 settembre 2021. Vittoria netta del Foggia grazie ai gol di Ferrante, Petermann, Merkaj e Curcio. Per la formazione rosso blu rete di Ricci, utile solo per le statistiche. La seconda sfida è quella vinta dai lucani.

Diretta/ Potenza Taranto (risultato finale 1-2): rosso Caturano, gol Kanoute! (4 dicembre 2023, Serie C)

Vantaggio foggiano con Merola e rimonta Potenza grazie le reti di Cuppone e Burzio. Adesso sfida è terminata con un pareggio con il risultato di 1-1. Foggia che torna la vittoria il 22 gennaio 2023 grazie al risultato di 3-0, reti firmate da Ogunseye, Di Noia e Iacoponi. L’ultima sfida giocata tra le due formazioni risulta essere quella del 14 maggio 2023, valevole per i play-off per l’accesso in serie B. Ad avere la meglio il Foggia che dopo aver pareggiato con il risultato di 1-1 passo al turno successivo alla luce del miglior posizionamento in classifica. (Marco Genduso)

FOGGIA POTENZA, SFIDA MOLTO DELICATA

La diretta Foggia Potenza, in programma domenica 10 dicembre alle ore 18:30, racconta della 17esima giornata di Serie C Girone C. I rossoneri stanno perdendo la bussola in questo periodo come dimostrano le tre sconfitte nelle ultime cinque partita. A partire dall’1-0 contro l’Avellino, il Foggia ha poi perso le ultime due contro Latina e Casertana, riuscendo a rialzare la china solamente con lo 0-0 con la Juve Stabia e il 2-0 inflitto al Messina.

Il Potenza non se la passa di certo meglio, basti pensare che la vittoria manca dal 5 novembre. Più di un mese negativo come testimoniano i risultati: 2-2 con l’Audace Cerignola a parte, i rossoblu sono stati battuti da Picerno, Crotone e Taranto. Curioso vedere come il Potenza riesca sempre a segnare almeno un gol, ma come abbiamo visto sono solo 4 i punti raccolti su 15 disponibili, dati che fanno riflettere e raccontano del quindicesimo posto.

FOGGIA POTENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Foggia Potenza vedranno la squadra di casa scendere in campo col 3-5-2. In porta Nobile, difesa a tre con Riccardi, Carillo e Salines. Giocheranno larghi Garattoni e Vezzoni mentre al centro del campo ci saranno Martini, Marino e Frigerio. Due gli attaccanti ovvero Tonin e Embalo.

Il Potenza risponde con il 4-3-1-2. In porta Alastra, la retroguardia a quattro è composta da Gyamfi, Armini, Hristov e Hadziosmanovic. Verrengia e Saporiti le due mezzali con Schiattarella al centro. Candellori sarà il trequarista dietro a Di Grazia e Caturano.

FOGGIA POTENZA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Foggia Potenza danno per favorita la squadra di casa a 1.76. Secondo bet365, la X è offerta a 3.35 mentre il 2 fisso a 4.45.

Andiamo a vedere ora le quote relative all’Over 2.5 vale a dire 2.20 contro l’1.57 dell’Under, Chiudiamo invece con Gol e No Gol rispettivamente a 2.05 e 1.69.











© RIPRODUZIONE RISERVATA