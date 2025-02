DIRETTA FOGGIA POTENZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo cosa dicono i numeri della diretta di Foggia Potenza, obiettivo: cercare di capire chi potrebbe avere la meglio e chi no in questo confronto. Il Foggia e il Potenza si affrontano con numeri abbastanza equilibrati in alcuni aspetti, mentre in altri emergono differenze significative. Entrambe le squadre hanno mantenuto la porta inviolata in 11 occasioni, dimostrando una discreta solidità difensiva. Tuttavia, il Foggia è una squadra più aggressiva, con una media di 3.3 cartellini gialli a partita contro i 2.85 del Potenza, e una maggiore propensione ai cartellini rossi (0.15 contro 0.04).

Dal punto di vista offensivo, il Foggia ottiene più calci d’angolo (4.96 a partita contro i 4.07 del Potenza) e ha battuto un totale di 134 corner contro i 110 della squadra lucana. Inoltre, il 70.37% delle partite del Foggia ha visto almeno un gol nel primo tempo, mentre il Potenza si ferma al 59.26%. Nel complesso, il match si preannuncia equilibrato, con il Foggia che potrebbe cercare di sfruttare le situazioni da calcio d’angolo e la propria aggressività, mentre il Potenza cercherà di mantenere ordine. Adesso via si parte finalmente con l’aggiornamento live di questa diretta di Foggia Potenza! (agg. Gianmarco Mannara)

INFO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE FOGGIA POTENZA

Saremo sempre sui canali di Sky Sport per la diretta tv di Foggia Potenza, un evento che potrete seguire anche con l’ausilio della diretta streaming video attivando senza costi aggiuntivi, qualora siate abbonati, l’applicazione Sky Go o visitando la piattaforma Now Tv, sempre in abbonamento.

FOGGIA POTENZA: MOMENTI OPPOSTI!

Molto intrigante la diretta Foggia Potenza, che va in scena alle ore 15:00 di domenica 23 febbraio e rientra nella 28^ giornata di Serie C 2024-2025: la classifica del girone C ci dice che ci sono 8 punti e sei posizioni di differenza a favore dei lucani, ma anche che il momento è favorevole al Foggia che, al netto del 3-0 ad un Taranto nelle condizioni ben note, e in campo con i giovani, aveva già battuto l’Avellino e dunque ha incamerato due vittorie consecutive, utilissime per allontanare la zona calda della classifica e rimettersi a caccia di un posto nei playoff, che adesso è tutt’altro che lontano.

Il Potenza invece sta soffrendo: dopo tre sconfitte in serie ha pareggiato contro la Juventus Next Gen, rimane ancora in corsa per qualificarsi direttamente alla fase nazionale dei playoff ma deve stare attento, anche se va detto che ultimamente nella parte alta della classifica il passo è decisamente calato. La diretta Foggia Potenza rappresenta un’occasione per entrambe le squadre, vedremo cosa succederà allo Zaccheria ma intanto scopriamo qualcosa circa le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA POTENZA

Nel 4-3-3 di Luciano Zauri per la diretta Foggia Potenza potremmo vedere un tridente offensivo con Zunno e Emmausso ad accompagnare Orlando, ma occhio anche ad Amadou Sarr come prima punta; a centrocampo invece si candida Kiyine, giocatore esperto che insieme a Danzi potrebbe essere titolare in luogo di Gala e Mazzocco confermando invece Da Riva (anche per naturale turnover), poi spazio a una difesa con Salines (già tre gol in campionato) e Parodi a proteggere il portiere De Lucia, Silvestro e Felicioli sarebbero i due terzini.

Lucas Felippe è squalificato nel Potenza, quindi Pietro De Giorgio manda in campo Ferro o Valisena per comandare un centrocampo nel quale Erradi e Castorani saranno le due mezzali, davanti a una difesa con Novella e Rillo laterali mentre Riggio e Verrengia agiscono da centrali con Alastra in porta. Davanti invece il dubbio è Schimmenti, in gol domenica scorsa: potrebbe prendere il posto di Petrungaro sulla corsia sinistra, confermando l’esterno destro Rosafio e il bomber Caturano.

DIRETTA FOGGIA POTENZA: PREVISIONI E QUOTE

Nella diretta Foggia Potenza abbiamo i padroni di casa leggermente favoriti, secondo le previsioni dell’agenzia Snai: ha un valore pari a 2,05 volte la giocata il segno 1 che regola l’opzione della vittoria del Foggia, il segno 2 che identifica il successo del Potenza vi garantirebbe una vincita ammontante a 3,25 volte la posta in palio e infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, porta in dote una cifra che corrisponde a 3,20 volte l’importo che avrete pensato di mettere sul piatto per il match.