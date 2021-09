Diretta Foggia Potenza/ Streaming video tv: Zeman torna allo Zaccheria (Serie C)

DIRETTA FOGGIA POTENZA: ZEMAN TORNA ALLO ZACCHERIA

Foggia Paganese viene diretta dal signor Federico Fontani, e si gioca alle ore 17:30 di domenica 5 settembre: allo stadio Zaccheria si gioca per la seconda giornata nel girone C di Serie C 2021-2022. Torna dunque nel “suo” stadio Zdenek Zeman, che come sappiamo in estate ha nuovamente firmato per il Foggia: una delle storie più suggestive per la stagione appena cominciata, ma intanto il tecnico boemo ha iniziato con un pareggio contro il neopromosso Monterosi e dunque va a caccia di quella che sarebbe la prima vittoria dal suo ritorno, aspettando di capire se i satanelli possano giocarsi la promozione e fare un salto di qualità rispetto allo scorso anno, comunque positivo.

È stato invece in calo il Potenza, che dopo aver lottato nei playoff ha dovuto accettare di disputare un campionato nel quale ha pensato a salvarsi; adesso però si riparte con rinnovato entusiasmo e le premesse non sono state negative, il pareggio interno contro il Bari si può considerare un risultato accettabile vista la portata dell’avversaria. Staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Foggia Potenza, intanto mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA FOGGIA POTENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Potenza non è una di quelle disponibili per questa seconda giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da parecchi anni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso, a meno che non ci siano eccezioni che saranno debitamente segnalate.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA POTENZA

In Foggia Potenza, naturalmente non si discute sul modulo adottato da Zeman: quasi integralista del 4-3-3, il boemo potrebbe operare almeno un cambio rispetto all’undici di sabato scorso e cioè l’ingresso di Di Jenno, che giocherebbe come terzino sinistro al posto di Nicoletti. Alastra sarà il portiere, con Sciacca e Girasole davanti a lui; terzino destro Martino, in mediana dovremmo avere la conferma di Petermann supportato da Maselli e Rocca. Alexis Ferrante sarà la prima punta (un lusso per la categoria), Merola e Curcio gli esterni al suo servizio.

Il Potenza di Fabio Gallo si schiera con un 3-5-2: Marcone tra i pali, la difesa la comanda l’ex Roma Cargnelutti con Coccia e Gigli a supporto, poi due laterali che si alzano sulla linea di centrocampo e dovrebbero essere Vecchi e Zenuni. Nigro e Manuel Ricci giocheranno come mezzali al fianco del regista Zampa, davanti le soluzioni sono davvero tante: il reparto offensivo lucano è una corazzata, Niccolò Romero e Salvemini hanno due veterani come Baclet e Mazzeo (ex della partita) come alternative, il che è davvero niente male.



