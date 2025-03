DIRETTA FOGGIA SORRENTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Foggia Sorrento? Facciamo un passo verso la scienza e in questo caso specifico sulla statistica per capire innanzitutto i trend delle due squadre, ma poi anche epr capire che tipo di partita andremo a vedere in chiave di bonus e asist per vedere chi vincerà questo incontro. Iniziamo parlando del Foggia, squadra che punta sul non far giocare gli avversari e infatti abbiamo il 23% di azioni che si concludono con un calcio di punizione a favore o contro.

Mentre il Sorrento punta molto sul blocco basso ma purtroppo non riesce a subire meno di 1,2 reti ogni partita. In attacco poi stanno vivendo un momento no perché segnano dolo 25 tocchi in area, un’infinità rispetto al Foggia che invece bastano solo 15. Vedremo se questo basterà per portare a casa la vittoria, noi vi invitiamo a rimanere siu questa pagina perché tra pochissimo inizierà il commento live della diretta di Foggia Sorrento. (agg. Gianmarco Mannara)

FOGGIA SORRENTO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Foggia Sorrento in tv sarà garantita sui canali di Sky Sport per gli abbonati, con la diretta streaming video offerta invece da Sky Go e Now Tv.

FOGGIA SORRENTO: ENTRAMBE VOGLIONO RISALIRE

In una classifica con troppe questioni pendenti, la diretta Foggia Sorrento ci potrebbe comunque fornire una certezza: pugliesi e campani proveranno a risalire la corrente nel girone C di Serie C con la partita in programma alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 9 marzo 2025. I rossoneri arrivano dal pareggio contro il Catania, con il quale adesso hanno 30 punti: la salvezza dovrebbe essere praticamente fatta, anche grazie alle disgrazie altrui, mentre inseguire i playoff sarà sicuramente più complicato, ma è giusto provarci, anche per dare un senso al finale di campionato.

L’ambizione potrebbe essere però più concreta per gli ospiti nella diretta Foggia Sorrento: dopo l’ottimo pareggio sul difficile campo del Benevento, il Sorrento vanta 35 punti al proprio attivo e quindi l’ingresso fra le migliori dieci squadre del girone più meridionale non dovrebbe essere impossibile, soprattutto se allo stadio Pino Zaccheria arrivasse un acuto da ricordare. Se andrà proprio così, naturalmente lo scopriremo seguendo la diretta Foggia Sorrento…

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA SORRENTO

Sarr dovrebbe essere il punto di riferimento più avanzato per mister Luciano Zauri nelle probabili formazioni per la diretta Foggia Sorrento, con le ali Orlando e Zunno nel tridente rossonero, secondo il modulo 4-3-3. A centrocampo il perno centrale è Da Riva, con Tascone e Gala in qualità di mezzala al suo fianco. Infine, i terzini Silvestro a destra e Vezzoni a sinistra affiancheranno i centrali Salines e Dutu nella difesa a quattro davanti al portiere De Lucia.

Vitiello e Guarracino sono invece squalificati in un Sorrento che si presenterà a Foggia in emergenza: mister Giovanni Ferraro nel suo modulo 4-3-3 potrebbe aggiungere Biagetti nella difesa con Blondett, Fusco e Panico davanti al portiere Del Sorbo, mentre Riccardi potrebbe affiancare Rossetti e Musso nel tridente d’attacco. Ci resta infine il centrocampo, dove il Sorrento potrebbe schierare dal primo minuto Cangianiello, Palella e Cuccurullo.

ECCO INFINE QUOTE E PRONOSTICO PER FOGGIA SORRENTO

Padroni di casa potenzialmente favoriti nel pronostico secondo l’agenzia Snai per la diretta Foggia Sorrento. Infatti il segno 1 è indicato a 1,97, contro 3,15 in caso di pareggio e la quotazione invece di 3,55 per un colpaccio sorrentino.