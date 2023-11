DIRETTA/ Foggia Sorrento video streaming tv: che equilibrio nei precedenti! (Serie C, 4 novembre 2023)

DIRETTA FOGGIA SORRENTO: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Foggia Sorrento vedo affrontarsi due squadre per la nona volta all’interno della propria storia calcistica. Nei precedenti 8 scontri sono ben tre i successi per il Foggia; altrettanti quelli del Sorrento e ben due risultati di pareggio. Foggia che ha vinto il primo scontro affrontando il Sorrento con il risultato di 3-1 all’interno dello stadio Pino Zaccheria. Gara di ritorno che terminò con il pareggio con il risultato di 0-0. Due anni dopo le due formazioni tornano ad affrontarsi ma ancora una volta la parità ad avere la meglio.

Video/ Picerno Foggia (2-0) gol e highlights: la decidono De Cristofaro e Santarcangelo (29 ottobre 2023)

Prima vittoria del Sorrento che avviene soltanto nel 2012 grazie ai gol firmati da Scappini e Ginestra. Foggia che vince nel 2013 con il risultato di 3-2 in una sfida contornata da ben due cartellini rossi ed un gol nel finale di partita a decidere il match. L’ultima sfida cronologica, nonché quella con più gol tra due formazioni, è terminata con il risultato di 5-0. Doppietta per Embalo e Peralta che hanno permesso al Foggia di passare al turno successivo di Coppa Italia. (Marco Genduso)

Diretta/ Sorrento Monterosi Tuscia (risultato finale 0-2): i primi 3 punti arrivano in 10!

FOGGIA SORRENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Foggia Sorrento sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Foggia Sorrento in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Foggia Sorrento, in diretta sabato 4 novembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia, sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie C. Le squadre di Cudini e Maiuri, entrambe sconfitte nell’ultimo turno, si preparano a un confronto che avverrà esattamente un mese dopo il match di Coppa Italia. Foggia e Sorrento si scontreranno nella dodicesima giornata del campionato di Serie C.

DIRETTA/ Picerno Foggia (risultato finale 2-0): la chiude Santarcangelo (Serie C, 29 ottobre 2023)

Le due squadre rossonere si scontreranno dunque nuovamente, un mese dopo la partita di Coppa Italia, dove la squadra pugliese ha vinto con un netto 5-0. Tuttavia, Foggia è stato sconfitto nel weekend precedente: il risultato di 2-0 contro il Picerno ha rallentato la marcia dei ragazzi di Mirko Cudini con i Satanelli che si ritrovano in ritardo nella rincorsa verso la zona alta della classifica del girone C, nella speranza di poter competere per la promozione in cadetteria.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA SORRENTO

Le probabili formazioni della diretta Foggia Sorrento, match che andrà in scena allo stadio Pino Zaccheria di Foggia. Per il Foggia, Mirko Cudini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nobile; Salines, Carillo, Rizzo; Garattoni, Odjer, Marino, Vezzoni; Schenetti; Peralta, Tonin. Risponderà il Sorrento allenato da Vincenzo Maiuri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; Cuccurullo, De Francesco, Vitale; La Monica, Ravasio, Scala.

FOGGIA SORRENTO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Foggia Sorrento, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Foggia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Sorrento, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











© RIPRODUZIONE RISERVATA