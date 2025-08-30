Diretta Foggia Sorrento, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Zaccheria per la seconda giornata di Serie C 2025/2026 girone C.

DIRETTA FOGGIA SORRENTO, I PUGLIESI VOGLIONO RIFARSI

Comincia sabato 30 agosto 2025 alle ore 21:00 la diretta Foggia Sorrento. Presso lo Stadio Pino Zaccheria si gioca una sfida a tinte rossonere fra due società che non hanno in comune soltanto i colori sociali. Entrambe le compagini infatti all’inizio di questa nuova stagione sono riuscite a passare il turno in Coppa Italia Serie C accedendo ai sedicesimi di finale.

I padroni di casa hanno tuttavia iniziato malissimo il campionato e proveranno quindi a riscattarsi immediatamente dopo la legnata subita nella prima giornata di Serie C 2025/2026, quando hanno appunto subito una goleada in casa del Catania uscendo sconfitti addirittura con il punteggio tennistico di 6 a 0.

Già da una settimana dunque i pugliesi stanno ricevendo parecchie critiche dopo quella prestazione, con molti appassionati che hanno accusato i Satanelli piuttosto che elogiare la prova dei rossazzurri. Diverso è invece il modo in cui il Sorrento si sta per approcciare a questo secondo impegno in campionato.

Nonostante in fin dei conti abbiano concluso la scorsa annata solo quattro punti rispetti ai rivali di turno, i Costieri arrivano a questo impegno dopo aver concluso con un pareggio a reti inviolate la sfida interna giocata contro la Cavese. Qualche difficoltà offensiva era già emersa in Coppa quando dopo il gol di Russo erano poi serviti i calci di rigore per avere la meglio sulla Salernitana.

DIRETTA FOGGIA SORRENTO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’appuntamento con la diretta Foggia Sorrento è su Sky. Chi non è iscritto alla piattaforma satellitare non potrà vedere la partita senza andare di persona allo stadio dopo aver comprato un biglietto. In televisione il canale su cui sintonizzarsi è Sky Sport 257. In streaming l’evento sarà invece disponibile scaricando ed accedendo all’applicazione Sky Go.

DIRETTA FOGGIA SORRENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Foggia Sorrento ci prospettano due strategie molto differenti se andiamo ad analizzare le scelte dei due allenatori. Per i padroni di casa guidati dal tecnico Rossi si parla di un 4-3-3 con Borbei, Morelli, Staver, Minelli e Valietti, Garofalo, Petermann e Felicioli nel mezzo, Winkelmann, Bevilacqua ed Orlando in attacco. Il modulo 3-5-2 con Harrasser, Solcia, Fusco e Carillo in difesa, Piras, Cangianiello, Franco, Cuccurullo e Colombini a centrocampo e Plescia con D’Ursi in avanti sarà invece l’opzione selezionata da mister Conte per gli ospiti.

DIRETTA FOGGIA SORRENTO, LE QUOTE

Ripensando anche ai risultati maturati nella prima giornata di campionato, le quote dei bookmakers per la diretta Foggia Sorrento propendono a favore della compagine ospite. Per esempio, se analizziamo quanto proposto da un’agenzia del calibro di Sisal, allora possiamo vedere che il Sorrento viene dato come favorito poichè il segno 2 è quotato a 2.20. Questo è in netto contrasto con quanto fissato per l’1, pagato infatti a 3.10, mentre l’x che indica il pareggio è la soluzione meno plausibile essendo posto a 3.20.