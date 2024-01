Diretta/ Foggia Taranto (risultato 0-0) streaming video tv: inizia il derby! (Serie C, 6 gennaio 2024)

DIRETTA FOGGIA TARANTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Foggia Taranto presenta un importante derby pugliese. Padroni di casa che si ritrovano all’undicesimo posto in classifica con 25 punti; Taranto al quinto posto a quota 33 con il secondo posto distante appena due lunghezze. Foggia che presenta ben tre calciatori a quota quattro reti in campionato. Stiamo ovviamente parlando di Tonin, Schenetti e Salines. Le reti totali sono 17 mentre sono altrettante quelle subite.

Taranto che si proietta al quinto posto con una grande stagione alle spalle. I punti sono 33 con 23 gol realizzati e 17 subiti. Il miglior marcatore risulta essere l’ex calciatore del Palermo Mamadou Kanoute, alla sua stagione migliore dal punto di vista realizzativo. Il record di 8 gol realizzato nel 2015/16 con la maglia dell’Ischia e ben vicino dall’essere superato. Il calciatore è già a quota 6 in 19 partite. (Marco Genduso)

FOGGIA TARANTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Il derby pugliese di questa diretta di Foggia Taranto si potrà gustare con un abbonamento alla piattaforma satellitare Sky, è infatti la società televisiva a detenere i diritti per la Serie C questa stagione. Per chi fosse più legato ad internet invece, sappiate che su NowTv la Serie C è inclusa nel pacchetto calcio.

TESTA A TESTA

Il derby in questa diretta di Foggia Taranto è un appuntamento storico, con ben 36 precedenti che attestano la lunga rivalità tra le due squadre. Questa partita rappresenta un terzo dei campionati disputati dai rossoneri nella loro centenaria storia, sottolineando l’importanza e la frequenza dell’incontro in riva allo Ionio. Nei confronti storici, il Taranto ha ottenuto 20 vittorie, dimostrando una tradizione di successo in questo derby. Dall’altro lato, il Foggia ha conquistato 6 vittorie, mentre in dieci occasioni la partita è terminata in parità. Questo bilancio evidenzia la competitività e l’equilibrio che spesso caratterizzano il derby tra le due squadre.

Nella scorsa stagione, il Foggia ha avuto la meglio sul Taranto con una vittoria di misura allo Iacovone, sottolineando l’importanza di questo scontro diretto nella recente storia calcistica delle due squadre. Tra le vittorie foggiane, spiccano due successi nei campionati di Serie D nelle edizioni 2012/2013 e 2019/2020, con protagonisti come Giuseppe Giglio e Badr El Ouazni. Altre vittorie importanti includono quelle in Serie C1 e Serie B, con giocatori come Umberto Del Core, Davide Faieta, e Roberto Rambaudi a segnare i gol decisivi. Il derby presenta anche un’atmosfera intensa, con numerose ammonizioni ed espulsioni, evidenziando l’asprezza e la passione che accompagnano questo confronto. Il derby tra Taranto e Foggia è molto più di una semplice partita di calcio; è un evento intriso di storia, rivalità e emozioni che ha segnato e continua a segnare il panorama calcistico locale. (agg. Gianmarco Mannara)

DERBY AD ALTA TENSIONE!

Il derby Foggia Taranto, in diretta allo stadio Zaccheria alle 16:15 di oggi, promette di essere uno spettacolo di grande intensità, colmo di emozioni e rivalità. Entrambe le squadre si trovano in una posizione cruciale nel contesto del campionato, con obiettivi differenti ma altrettanto ambiziosi. Il Foggia, giocando in casa, è determinato a consolidare il suo posto nei playoffs. Ogni partita diventa fondamentale in questa fase della stagione, e un risultato positivo è cruciale per mantenere vive le speranze di una qualificazione ai playoff. La classifica attuale vede il Foggia in lotta con altre squadre per ottenere uno dei desiderati posti nella fase finale, rendendo ogni punto guadagnato di vitale importanza.

Dall’altra parte, il Taranto si trova appena al di sotto della soglia di accesso ai playoff, a pari punti con il Catania ma con una differenza reti leggermente sfavorevole. La squadra è consapevole che anche il minimo passo falso potrebbe compromettere le sue speranze di accedere alla fase successiva del campionato. In questo contesto, lo scontro diretto tra Foggia e Taranto assume un significato ancora più importante. Oltre alla rivalità storica tra le due squadre, questa partita diventa un vero e proprio scontro per l’ascesa nella classifica e per avvicinarsi agli obiettivi prefissati. I tifosi possono aspettarsi un match avvincente, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per conquistare i tre punti e lasciare un’impronta significativa nella corsa ai playoff.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA TARANTO

Le probabili formazioni per l’atteso derby della diretta di Foggia Taranto delineano gli schieramenti tattici e i giocatori chiave che influenzeranno il corso della partita. Il Foggia, solido nel suo 3-4-1-2, ha trovato un equilibrio notevole. La coppia di centrocampo Frigerio e Marino svolge un ruolo chiave nel fornire una solida schermatura e nel facilitare la ripartenza. In particolare, lo spessore tecnico del trequartista Schenetti, autore di un gol nell’ultima partita, si preannuncia come una minaccia per la difesa avversaria. La versatilità di Schenetti nel ruolo di numero dieci aggiunge creatività e imprevedibilità all’attacco del Foggia.

Il Taranto, rimanendo fedele al suo 3-4-3 offensivo, si affida alla letale tripletta d’attacco composta da Bifulco, Samele e Kanoute. Questi tre attaccanti, capaci di segnare da diverse posizioni in campo, rappresentano una costante minaccia per la retroguardia avversaria. La forza della difesa è incanalata soprattutto attraverso la leadership del terzino sinistro Biggio, il cui contributo nella fase difensiva e nell’innesco delle azioni offensive è di fondamentale importanza. Il confronto tra queste due formazioni promette spettacolo e emozioni, con entrambe le squadre determinate a ottenere i tre punti in gioco. La sfida tattica e l’equilibrio tra difesa e attacco saranno aspetti chiave di questa partita, mentre i tifosi possono aspettarsi una competizione accesa fino all’ultimo minuto.

FOGGIA TARANTO, LE QUOTE

Per chi volesse tentare la fortuna ecco le quote per la diretta di Foggia Taranto: 2,10 il numero più alto per chi volesse giocare la vittoria del Foggia su Better, mentre sulla stessa piattaforma il segno X è quotato a 2,3. Per avere una bella quota sulla vittoria del Taranto invece bisogna spostarsi su Goldbet dove il segno 2 è quotato a 1,9.











