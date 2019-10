Diretta Foggia Taranto/ Streaming video tv: derby infuocato allo Zaccheria (Serie D)

Foggia Taranto, in diretta dallo stadio Zaccheria, si gioca alle ore 15:00 di domenica 6 ottobre e rappresenta la sfida valida per la sesta giornata nel campionato di Serie D 2019-2020. Siamo nel girone H, e si tratta di una partita di grande tradizione: quasi un derby tra due società storiche del nostro calcio, che però sono finite in quarta divisione e adesso vogliono risalire la corrente. Sono recenti i problemi del Foggia, che ha conosciuto la discesa in Serie D soltanto la scorsa stagione; il suo campionato è iniziato a singhiozzo, subito una sconfitta (contro il Città di Fasano) poi tre vittorie nelle altre quattro partite ma anche un pareggio interno contro il Gravina che ha impedito di tenere il passo del Brindisi, attualmente primo in classifica. Il Taranto ha un punto in meno, e dunque spera nel sorpasso; entrambe le squadre naturalmente sono in corsa per la promozione, ma intanto bisognerà valutare quello che succederà nella diretta di Foggia Taranto della quale possiamo leggere le probabili formazioni, mentre aspettiamo il calcio d’inizio.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Taranto non sarà disponibile sui canali tradizionali della televisione, ma sappiamo che le partite dei satanelli in questa stagione di Serie D sono state acquisite dal portale elevensports.it. Sarà dunque questa emittente a fornire le immagini della sfida di oggi in diretta streaming video, e dovrete fornivi di dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone; ricordiamo che c’è la possibilità di abbonarsi al servizio oppure acquistare il singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA TARANTO

In Foggia Taranto Ninni Corda dovrebbe confermare il 3-5-2: Iadaresta e Cannas sono ancora favoriti per formare il tandem offensivo, attenzione però a Salatino che difficilmente troverà spazio a sinistra visto che sulle fasce dovrebbero giocare due laterali più difensivi, vale a dire Di Masi a destra e Kourfalidis a sinistra. In mezzo al campo Gentile e Cittadino si divideranno i compiti in regia, con Campagna che sarà schierato sulla mezzala; Salvi, Salines e Cadili dovrebbero essere i tre difensori a protezione del portiere Fumagalli. Il Taranto di Nicola Ragno ha un modulo speculare: Sposito il portiere, Benvenga il leader di una difesa completata da Manzo e De Caro, Cuccurullo e Ferrara i due esterni che agiranno sulla linea dei centrocampisti dove Galdean sarà il playmaker di riferimento, con Guaita e Matute che si dovrebbero piazzare sugli esterni. Nel reparto avanzato il dubbio è tra D’Agostino e Favetta, che potrebbe avere la meglio e dunque andare ad affiancare Genchi.



