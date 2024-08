DIRETTA FOGGIA TRAPANI (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Solo pochi minuti prima che la diretta Foggia Trapani arrivi a farci compagnia, con un intrigante primo turno nel girone C di Serie C. Intanto ovviamente le due squadre hanno già giocato in Coppa Italia Serie C, competizione che ha già formato il tabellone degli ottavi di finale: ottimo davvero il neopromosso Trapani che alla fine di novembre sarà al Massimino contro il Catania detentore del titolo, infatti sono arrivate le vittorie contro la Cavese, in trasferta, e il Monopoli in casa e dunque avvio di annata migliore non poteva davvero esserci. Niente da fare invece per il Foggia: i satanelli tra l’altro hanno perso subito e lo hanno fatto in maniera anche beffarda, se così possiamo dire, perché il ko è arrivato in casa e contro il Monopoli, rivale sempre molto caldo.

Adesso però inizia il campionato e anche i rossoneri si potranno riscattare, sapendo che vanno alla ricerca di un posto nei playoff per arrivare a rivivere i giorni gloriosi che non sono troppo vicini; siamo pronti anche noi a scoprire cosa succederà nell’esordio delle due squadre nel girone C di Serie C, possiamo dunque metterci comodi e lasciare che a parlare sia il campo perché ci siamo davvero, la diretta Foggia Trapani allo Zaccheria sta finalmente per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FOGGIA TRAPANI STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere in diretta Foggia-Trapani, è possibile utilizzare la piattaforma di streaming online NowTV. Tuttavia, è necessario non solo un abbonamento base, ma anche l’acquisto del pacchetto Calcio. Le stesse modalità valgono anche per seguire la partita su Sky.

FOGGIA TRAPANI: I TESTA A TESTA

La diretta Foggia Trapani torna a farci compagnia dopo 13 anni: era inizio agosto 2011 quando le due squadre si erano affrontate in un primo turno di Coppa Italia, eravamo qui allo Zaccheria e il Foggia aveva vinto con un netto 3-0, frutto dei gol di Christian Tiboni, Matteo Lanzoni e Dario Venitucci (su rigore), ma bisogna dire che senza questa partita l’ultimo incrocio riguarderebbe la stagione 1999-2000, nel girone C di Serie C2. Il Foggia aveva vinto entrambe le partite senza subire gol, e allora attenzione: contando tutti i cinque precedenti, i satanelli arrivano da quattro affermazioni consecutive con la porta inviolata.

In generale quattro affermazioni e un pareggio; il Foggia allora domina i precedenti contro il Trapani, ma i dati vanno sempre argomentati e contestualizzati e quindi è importante citare il fatto che le altre due sfide tra pugliesi e siciliani risalgono alla stagione 1961-1962. Insomma: la diretta Foggia Trapani non può dirci tantissimo circa lo storico di questa partita, non resta che affidarci al campo per sapere come andranno le cose oggi e intanto sarà molto interessante valutare il ritorno degli amaranto in Serie C. (agg. di Claudio Franceschini)

LA PRESENTAZIONE

Nell’ultimo turno della prima giornata di Serie C andremo a commentare la diretta Foggia Trapani, partita che si giocherà allo Zaccheria proprio oggi 26 agosto, con le lancette fissate per le 20,45 per dare il via a questo incredibile match. Abbiamo due squadre che l’anno scorso si sono slavate tranquillamente, con qualche acuto pugliese che per poco non portava i ragazzi a giocarsi la promozione. L’obiettivo rimane mantenere la categoria ma gli innesti fanno pensare ad un salto di qualità e di obiettivi.

Salto di qualità che invece i siciliani sembrano non aver fatto, anzi molti giocatori importanti hanno preferito lasciare il club e tentare la fortuna altrove. La panchina però nel corso della passata stagione si è rivelata molto lunga e potrebbero uscire da lì nuovi talenti pronti a guidare la squadra per il campionato.

DIRETTA FOGGIA TRAPANI: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo come di consueto alle probabili formazioni della diretta Foggia Trapani, dove i padroni di casa dovrebbero mandare in campo dal primo minuto Antonacci, giovane terzino che all’occorrenza può giocare anche come centrale, o addirittura come braccetto. Un giocatore abile nella corsa e nei cross, ma pecca di costanza difensiva. Il dieci ovviamente gioca titolare e stiamo parlando di Emmausso.

Passando invece al Trapani, la squadra dovrebbe confermare tra i pali Pozzi, per prendere cosi le redini della difesa guidando tra gli altri anche Gelli, centrale goleador nella scorsa stagione con tre reti segnate tutte da calcio d’angolo. In attacco Balla rifinirà il gioco per la punta.

FOGGIA TRAPANI, LE QUOTE

Ultima analisi riservata alle quote della diretta Foggia Trapani, la sfida promette spettacolo anche sotto questo punto di vista secondo la Snai: il segno 1 è fissato a 2,5 e il segno 2 invece a 2,6. Molto equilibrata questa partita tanto è che il segno X che andrebbe a decretare il pareggio è a 3.